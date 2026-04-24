Blockad av Östersjön – scenariot som Ryssland fruktar

Vore enkelt för Nato

Men ponera att ingångna avtal och internationell rätt kastas över bord, så vore det relativt enkelt för Nato att få till en blockad.

Bara Danmark och/eller Sverige skulle nog också kunna lyckas att stänga ned hela Östersjön för fientlig trafik i Öresund och Bälten på samma sätt som Iran gjort i Hormuzssundet. Iran har visat att missiler och minor (eller bara trovärdiga hot om dito) räcker gott och väl. Ubåtar, drönare och många andra vapen kan också göra jobbet.

Finland och Estland skulle också på samma sätt kunna stänga ned finska viken, vilket skulle sätta tiomiljoners-staden St. Petersburg i blockad.

Vilka motvapen Ryssland skulle ta till i så fall kan vi bara spekulera om.

Tittar vi vidare ut i världen kan Spanien blockera Gibraltarsundet, Panama stänga ned Panamakanalen, Egypten stänga Suezkanalen, Indonesien och Malaysia blockera Malackasundet. Och så vidare.

Samtliga dessa nämnda scenarier skulle skapa kaos i världsekonomin.

Skarpt förslag från V-politiker

Förslaget om att faktiskt göra slag i saken och stoppa ryssarna i Öresund kommer fram skarpt då och då. 2024 skrev exempelvis EU-parlamentarikern Hanna Gedin (V) i Altinget:

”Genom att stoppa olovlig rysk oljeexport genom våra farvatten tar vi ifrån Putin pengar han räknar med att använda till kriget i Ukraina. Därmed skulle vår insats stärka både vår egen och Ukrainas säkerhet. Det måste ändå kallas för ett win-win-scenario.”

Det rör sig dock inte om missiler, utan om försäkringspapper. Danmark har skärpt övervakningen och avsatt medel i 2026 års budget för miljöinspektioner. Sverige och Tyskland har anslutit sig och begär nu försäkringsdokumentation från passerande tankfartyg.

Det har fått viss effekt. Putins olja fryser bokstavligen fast i Östersjön under vintermånaderna. Hur det går framöver återstår att se, men byråkrati kan över tiden visa sig lika effektivt som en blockad.

