Biden: Israel oskyldigt till sjukhus-attack

Världen

Von der Leyen: Råder nolltolerans mot hat inom EU

Med anledning av måndagens terrordåd höll Sveriges statsminister Ulf Kristersson under onsdagen en pressträff tillsammans med Belgiens premiärminister Alexander de Croo och EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen. Och fronten var enad. Det är just nu tätt mellan presskonferenserna för Ulf Kristersson, som under onsdagen deltog vid en ceremoni i centrala Bryssel för att hedra …