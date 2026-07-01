Bensinrea efter dubbla skattesänkningar

Den 1 maj sänktes energiskatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå vilket, inklusive moms, inneburit en prissänkning vid pump på cirka 1 krona för en liter bensin och cirka 40 öre för en liter diesel. Sänkningen gäller fram till den 30 september.

Från i dag blir Sverige ett europeiskt lågprismecka för den som tankar bensin eller diesel.

Den 1 maj sänktes energiskatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå vilket, inklusive moms, inneburit en prissänkning vid pump på cirka 1 krona för en liter bensin och cirka 40 öre för en liter diesel. Sänkningen gäller fram till den 30 september.