Bensinrea efter dubbla skattesänkningar
Från i dag blir Sverige ett europeiskt lågprismecka för den som tankar bensin eller diesel.
Den 1 maj sänktes energiskatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå vilket, inklusive moms, inneburit en prissänkning vid pump på cirka 1 krona för en liter bensin och cirka 40 öre för en liter diesel. Sänkningen gäller fram till den 30 september.
Från och med i dag träder ytterligare en tillfällig sänkning i kraft. Från den 1 juli till den 30 september sänks skatten med 3 kronor per liter, inklusive moms, för bensin och diesel.
En liter bensin kostade den 30 juni 17,39 kronor hos de ledande kedjorna och en liter diesel kostade 19,29 kronor. Det innebär att priserna från och med i dag bör landa på 14,39 respektive 16,29 kronor.