Astronauter i chock: Upptäckte något ingen vill se i rymden

Astronaut
AStronauter upptäckte något ingen vill se i rymden (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025
Astronauter tvingades byta rymdfarkost efter att skador upptäckts på grund av rymdskrot.
När tre taikonauter på den kinesiska Shenzhou 20-färden förberedde sig för att återvända till jorden, stötte de på ett problem som ingen rymdresenär vill möta.

Efter mer än sex månader ombord på Tiangong-stationen uppdagades en skada som tvingade besättningen att avbryta sina ursprungliga hemreseplaner.

Händelsen understryker den växande risken med det snabbt ökande avfallsproblemet i låg omloppsbana. en risk som nu blir allt mer påtaglig även för bemannade uppdrag. Det skriver Mtvuutiset.

En upptäckt som väckte oro

Besättningen hade redan passerat sin planerade hemfärd med över en vecka när tekniker på marken bekräftade att Shenzhou 20 troligen hade träffats av ett fragment av rymdskrot.

Kinesiska myndigheter uppgav enligt Xinhua att träffen lämnat små sprickor i ett av fartygets fönster, en skada som gjorde att farkosten inte längre uppfyllde säkerhetskraven för en återinträde.

Enligt rapporteringen var det just detta som fick taikonauterna att reagera starkt.

Sprickor i en trycksatt modul är bland det mest riskfyllda en besättning kan råka ut för i rymdmiljön.

Situationen påverkade både tidplan och logistik och skapade osäkerhet kring när och hur hemresan kunde genomföras.

Oväntad hemresa i reservfarkost

Shenzhou 21, som dockat med stationen bara veckor tidigare, blev lösningen.

Den nyanlända kapseln hade ursprungligen transporterats till Tiangong för att avlösa besättningen, men fick nu spela en helt annan roll: att föra hem tre kollegor vars egen farkost inte längre var säker.

Detta innebar att den nya besättningen, som anlände med Shenzhou 21, fick stanna kvar ombord på stationen och fortsätta sitt uppdrag som planerat.

De väntas återvända till jorden med Shenzhou 22 när den skjuts upp senare.

Växande säkerhetsutmaning i omloppsbana

Även om inga personskador rapporterats ger incidenten en tydlig påminnelse om hur sårbar bemannad rymdfart kan vara.

I en miljö där små fragment kan färdas med hastigheter på flera kilometer per sekund räcker en minimal träff för att äventyra både utrustning och liv.

Det som kunde blivit en farlig situation slutade i en kontrollerad och säker hemresa.

Men händelsen förstärker en växande global oro: rymdskrot är inte längre en teoretisk risk, utan ett akut problem som redan påverkar bemannade uppdrag.

astronomiKinaRymden
Christian Pedersen
Christian Pedersen

