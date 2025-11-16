Astronauter i chock: Upptäckte något ingen vill se i rymden

När tre taikonauter på den kinesiska Shenzhou 20-färden förberedde sig för att återvända till jorden, stötte de på ett problem som ingen rymdresenär vill möta.

Efter mer än sex månader ombord på Tiangong-stationen uppdagades en skada som tvingade besättningen att avbryta sina ursprungliga hemreseplaner.

Händelsen understryker den växande risken med det snabbt ökande avfallsproblemet i låg omloppsbana. en risk som nu blir allt mer påtaglig även för bemannade uppdrag. Det skriver Mtvuutiset.

En upptäckt som väckte oro

Besättningen hade redan passerat sin planerade hemfärd med över en vecka när tekniker på marken bekräftade att Shenzhou 20 troligen hade träffats av ett fragment av rymdskrot.

Kinesiska myndigheter uppgav enligt Xinhua att träffen lämnat små sprickor i ett av fartygets fönster, en skada som gjorde att farkosten inte längre uppfyllde säkerhetskraven för en återinträde.

Enligt rapporteringen var det just detta som fick taikonauterna att reagera starkt.

Sprickor i en trycksatt modul är bland det mest riskfyllda en besättning kan råka ut för i rymdmiljön.

Situationen påverkade både tidplan och logistik och skapade osäkerhet kring när och hur hemresan kunde genomföras.

