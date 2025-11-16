Astronauter i chock: Upptäckte något ingen vill se i rymden
Dödsolycka när buss körde in i kur
Polisen bekräftar att personer har omkommit sedan en buss kört in i en busskur på Valhallavägen i Stockholm. Texten uppdateras, nedan följer en tidigare version. Flera personer befaras allvarligt skadade sedan en buss kört in i en busskur på Östermalm i Stockholm. Dödsolycka i centrala Stockholm Enligt räddningstjänsten var bussen inte i trafik och inga …
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Vindkraften: "Trumps attityd ett klimathot"
Vindkraftspionjärer varnar nu för hur den Trump-ledda nedtrappningen av allt klimatarbete hotar den globala omställningen. Energiomställningen står inför sin största utmaning hittills, när man möter en global motreaktion mot förnybar energi, ledd av Donald Trump. Det sår två av de europeiska pionjärerna inom vindkraftsdesign fast, refererade av Oilprice. ”President Trumps åsikter om vindkraft och klimatförändringar …
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen. För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka …
När tre taikonauter på den kinesiska Shenzhou 20-färden förberedde sig för att återvända till jorden, stötte de på ett problem som ingen rymdresenär vill möta.
Efter mer än sex månader ombord på Tiangong-stationen uppdagades en skada som tvingade besättningen att avbryta sina ursprungliga hemreseplaner.
Händelsen understryker den växande risken med det snabbt ökande avfallsproblemet i låg omloppsbana. en risk som nu blir allt mer påtaglig även för bemannade uppdrag. Det skriver Mtvuutiset.
En upptäckt som väckte oro
Besättningen hade redan passerat sin planerade hemfärd med över en vecka när tekniker på marken bekräftade att Shenzhou 20 troligen hade träffats av ett fragment av rymdskrot.
Kinesiska myndigheter uppgav enligt Xinhua att träffen lämnat små sprickor i ett av fartygets fönster, en skada som gjorde att farkosten inte längre uppfyllde säkerhetskraven för en återinträde.
Enligt rapporteringen var det just detta som fick taikonauterna att reagera starkt.
Sprickor i en trycksatt modul är bland det mest riskfyllda en besättning kan råka ut för i rymdmiljön.
Situationen påverkade både tidplan och logistik och skapade osäkerhet kring när och hur hemresan kunde genomföras.
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Oväntad hemresa i reservfarkost
Shenzhou 21, som dockat med stationen bara veckor tidigare, blev lösningen.
Den nyanlända kapseln hade ursprungligen transporterats till Tiangong för att avlösa besättningen, men fick nu spela en helt annan roll: att föra hem tre kollegor vars egen farkost inte längre var säker.
Detta innebar att den nya besättningen, som anlände med Shenzhou 21, fick stanna kvar ombord på stationen och fortsätta sitt uppdrag som planerat.
De väntas återvända till jorden med Shenzhou 22 när den skjuts upp senare.
Växande säkerhetsutmaning i omloppsbana
Även om inga personskador rapporterats ger incidenten en tydlig påminnelse om hur sårbar bemannad rymdfart kan vara.
I en miljö där små fragment kan färdas med hastigheter på flera kilometer per sekund räcker en minimal träff för att äventyra både utrustning och liv.
Det som kunde blivit en farlig situation slutade i en kontrollerad och säker hemresa.
Men händelsen förstärker en växande global oro: rymdskrot är inte längre en teoretisk risk, utan ett akut problem som redan påverkar bemannade uppdrag.
Astronauter i chock: Upptäckte något ingen vill se i rymden
Apple avslöjade: Ska betala 634 miljoner dollar för patentintrång
En federal jury slår fast att Apple olagligt utnyttjat medicinteknik – och nu väntar en rekordstor nota. En federal jury i Kalifornien har fällt en dom som skakar om både teknik- och medicinindustrin. Apple tvingas betala 634 miljoner dollar till medicinteknikbolaget Masimo efter att ha ansetts göra intrång på ett patent kopplat till blodsyremätningsteknik. Domen …
Hångel på jobbet - "Kommer jag att få sparken?"
Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare fick en fråga från en orolig kvinna , som undrar om hon kan få sparken eftersom hon har hånglat efter jobbet med en kollega. Fråga:"Jag ångrar att jag hånglade med en kollega efter jobbet. för några veckor sedan. Jag gillar honom inte så mycket egentligen. Jag kände mig smickrad när …
Enorma oljelager flyter runt – kan pressa priset rejält
Oljeproducenter som Ryssland och Iran har inte lyckats sälja all sin olja, och den finns nu på fartyg till havs. Om den hittar köpare kan det dock leda till kraftigt fallande oljepriser, menar experter. Det har varit ett turbulent år för oljepriset som har påverkats av såväl Mellanösternkonflikter som konjunktursvängningar. Nu har en annan viktig …
Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage
Viggos dagbok börjar med fars dags-lunch på Riche och slutar med Limmud, Nobelpristagare och kulttest. Däremellan: tv-kvällar, intervjuer som inte gav svar, en bokrelease på Gondolen och en choux au craquelin i Slakthusområdet. Häng med! Söndag lunch – gener, ostron och bakfullt kök Äter fars dags-lunch med mina söner Ib och Lou och min syster …