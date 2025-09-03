Dagens PS
Arkeologer hittar ny hemlig kristen bosättning

Arkeologer har hittat en hemlig kristen bosättning vid Kharga Oasis i Egypten.
Arkeologer har hittat en hemlig kristen bosättning vid Kharga Oasis i Egypten. (Foto: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Arkeologer i Egypten har hittat kristna kyrkor och väggmålningar på Jesus som daterar tillbaka 1 600 år. Det är en ny hemlig kristen bosättning som är bevis på övergången från hedendom till kristendom i landet.

Det är Fox News som rapporterar om att arkeologer tidigare i somras grävde fram två kristna kyrkor och väggmålningar på Jesus vid Kharga Oasis, som ligger i landets västra ökenområden.

Kharga Oasis är känt för sina forntida kristna lämningar, som består av bland annat kyrkogårdar och kyrkor.

Bebott sedan antiken

Området ligger nästan 60 mil sydost om Kairo och har varit bebott sedan antiken, mycket tack vare sina underjordiska vattenkällor.

Förutom kyrkorna hittades flera hus i en bosättning, som var byggda i lera och tegel, där vissa väggar var förvånansvärt intakta.

Forskare hittade även ugnar och stora lerkrukor – som användes till att förvara mat.

Även keramikskärvor, kärl, glas- och stenbitar samt flera gravar, hittades.

Arkeologer hittar ny kristen bosättning

Båda kyrkorna kan dateras tillbaka till den koptiska eran, Egyptens kristningstid som började på 300-talet e.Kr och sträckte sig till den muslimska erövringen på 600-talet.

“Några av kyrkornas innerväggar var dekorerade med koptiska inskriptioner”, uppger de egyptiska myndigheterna i ett uttalande.

Väggmålning av Jesus

Arkeologer hittade även en väggmålning av Jesus som helar en sjuk person – och det rör sig om en sällsynt avbildning under just den perioden.

Det har dock inte släppts några bilder på väggmålningen men inblandade tjänstemän uppger att hela området “bevittnar övergången från hedendom till kristendom”.

Viktiga fynd för landets historia

De nya fynden är viktiga för den koptiska perioden i Egypten och den återspeglar vikten av landets “västra oaser som centrum för religiöst och socialt liv i olika epoker”.

“Upptäckten belyser toleransen, den kulturella och religiösa mångfald som kännetecknade den egyptiska civilisationen.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

