Arkeologer hittar ny hemlig kristen bosättning

Det är Fox News som rapporterar om att arkeologer tidigare i somras grävde fram två kristna kyrkor och väggmålningar på Jesus vid Kharga Oasis, som ligger i landets västra ökenområden.

Kharga Oasis är känt för sina forntida kristna lämningar, som består av bland annat kyrkogårdar och kyrkor.

Bebott sedan antiken

Området ligger nästan 60 mil sydost om Kairo och har varit bebott sedan antiken, mycket tack vare sina underjordiska vattenkällor.

Förutom kyrkorna hittades flera hus i en bosättning, som var byggda i lera och tegel, där vissa väggar var förvånansvärt intakta.

Forskare hittade även ugnar och stora lerkrukor – som användes till att förvara mat.

Även keramikskärvor, kärl, glas- och stenbitar samt flera gravar, hittades.