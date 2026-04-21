Amnesty varnar för ny världsordning – kritiserar Sverige

Kritik mot Sverige

I sin årsrapport riktar man också kritik mot Sverige som man menar backar i grundläggande rättigheter.

Det sker förändringar på flera områden som var för sig kan framstå som begränsade men som tillsammans kan försvaga rättigheterna, menar man.

”Vi ser hur fredliga demonstranter lagförs, hur samers rättigheter åsidosätts och hur nya lagförslag riskerar att leda till att människor förlorar sina uppehållstillstånd på oklara grunder”, säger Anna Johansson. Hon fortsätter:

”Det är en utveckling där människor inte längre behandlas lika inför lagen”.

Protester, samer och migration i fokus

Organisationen menar att fredliga demonstranter fortsatt grips och åtalas, trots att Högsta domstolen i juli 2025 friade elva klimataktivister från sabotageanklagelser.

Amnesty varnar också för att samers rättigheter trängs undan när exploatering och industriutveckling går snabbt fram på traditionella samiska marker, samtidigt som inflytandet för samiska företrädare enligt organisationen inte är tillräckligt starkt.

Därtill riktas kritik mot regeringens förslag kring så kallad vandel. Amnesty menar att det finns en risk att människor kan nekas eller förlora uppehållstillstånd på otydliga grunder, vilket hotar rättssäkerheten för migranter och andra icke-medborgare.

Ett ljusare besked om abort

Amnesty lyfter förvisso också fram en svensk förändring som ses som positiv.

Att regeringen lagt fram ett förslag om att skriva in aborträtten i grundlagen beskrivs som ett viktigt steg i en tid då abortmotståndet växer i flera delar av världen.

”I en tid där aborträtten attackeras på flera håll i världen skickar detta en stark signal om att abort är en mänsklig rättighet”, avslutar organisationen.

