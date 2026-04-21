Världen är på väg in i en farligare era. Det skriver Amnesty i sin årsrapport för 2025, där organisationen tecknar en mörk bild av samtiden. Även Sverige backar i grundläggande rättigheter, konstaterar man.
Amnesty varnar för ny världsordning – kritiserar Sverige
”Världen står på randen till en farlig ny era”. Så inleds rapporten från Amnesty som publicerades under tisdagen.
Det handlar inte längre om en gradvis försvagning i marginalen, menar man, utan om ett mer grundläggande angrepp på folkrätten, det internationella samarbetet och själva idén om allas lika rättigheter.
”Stater världen över måste därför omedelbart överge den eftergiftspolitik som präglade 2025, och med ord och handling stå emot uppbyggnaden av en rasistisk, patriarkal, ojämlik och rättighetsfientlig världsordning”, säger Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige.
Mörk global bild
I rapporten går Amnesty igenom människorättsläget i 144 länder och tecknar en mörk bild av utvecklingen under 2025 och början av 2026.
Organisationen beskriver hur mäktiga stater, företag och rättighetsfientliga rörelser enligt deras analys driver på en utveckling där kontroll, straffrihet och makt väger tyngre än internationella regler och mänskliga rättigheter.
Särskilt allvarlig är nedbrytningen av folkrätten. Rapporten lyfter bland annat fram krig, attacker mot civila, förtryck, tortyr och angrepp på internationella rättsinstanser. Den pekar också på att många stater varit ovilliga att stå upp mot övergrepp när det kostar politiskt.
Anna Johansson varnar för följderna:
”Att blidka angripare är att hälla bränsle på en eld som kommer att ödelägga framtiden för kommande generationer”.
Kritik mot Sverige
I sin årsrapport riktar man också kritik mot Sverige som man menar backar i grundläggande rättigheter.
Det sker förändringar på flera områden som var för sig kan framstå som begränsade men som tillsammans kan försvaga rättigheterna, menar man.
”Vi ser hur fredliga demonstranter lagförs, hur samers rättigheter åsidosätts och hur nya lagförslag riskerar att leda till att människor förlorar sina uppehållstillstånd på oklara grunder”, säger Anna Johansson. Hon fortsätter:
”Det är en utveckling där människor inte längre behandlas lika inför lagen”.
Protester, samer och migration i fokus
Organisationen menar att fredliga demonstranter fortsatt grips och åtalas, trots att Högsta domstolen i juli 2025 friade elva klimataktivister från sabotageanklagelser.
Amnesty varnar också för att samers rättigheter trängs undan när exploatering och industriutveckling går snabbt fram på traditionella samiska marker, samtidigt som inflytandet för samiska företrädare enligt organisationen inte är tillräckligt starkt.
Därtill riktas kritik mot regeringens förslag kring så kallad vandel. Amnesty menar att det finns en risk att människor kan nekas eller förlora uppehållstillstånd på otydliga grunder, vilket hotar rättssäkerheten för migranter och andra icke-medborgare.
Ett ljusare besked om abort
Amnesty lyfter förvisso också fram en svensk förändring som ses som positiv.
Att regeringen lagt fram ett förslag om att skriva in aborträtten i grundlagen beskrivs som ett viktigt steg i en tid då abortmotståndet växer i flera delar av världen.
”I en tid där aborträtten attackeras på flera håll i världen skickar detta en stark signal om att abort är en mänsklig rättighet”, avslutar organisationen.
