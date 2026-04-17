Trump: Kriget nära slut – börsen reagerar omedelbart

Efter veckor av geopolitisk oro och stigande energipriser tog marknaden fasta på möjligheten till en snabb nedtrappning. Utvecklingen kommer efter att USA och Iran nyligen enats om en tillfällig vapenvila, där Hormuzsundet åter öppnas för trafik.

Det markerar ett tydligt skifte från tidigare hot om blockad till en mer diplomatisk linje.

Marknaden prisar in avspänning

Under de senaste dagarna har investerare navigerat i en osäker miljö där konflikten påverkat allt från oljepriser till global handel.

När signaler om en möjlig lösning nu intensifieras sker ett tydligt skifte i riskaptiten.

Trump uttryckte sig tydligt om utvecklingen: ”Det är mycket nära att vara över”.

Det räckte för att lyfta sentimentet. Uppgången drevs främst av tekniksektorn, där flera av de stora amerikanska bolagen steg i förhandeln.

Bolag som Apple, Microsoft och Nvidia noterade tydliga lyft, i takt med att riskaptiten återvände till marknaden.

Samtidigt följde cykliska bolag efter, särskilt inom industri och konsumentsektorn, när investerare positionerade sig för ett scenario med lägre geopolitisk oro och stabilare global tillväxt.