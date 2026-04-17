Tecken på avspänning i konflikten mellan USA och Iran lyfter marknaden. Samtidigt vilar optimismen på en skör grund där varje ny signal snabbt kan ändra riktningen.
Trump: Kriget nära slut – börsen reagerar omedelbart
Börsen stiger i förhandeln på Wall Street efter att USA:s president Donald Trump uttalat att kriget med Iran kan vara nära sitt slut.
De breda amerikanska indexterminerna pekade uppåt, med särskilt stöd från tekniksektorn.
Efter veckor av geopolitisk oro och stigande energipriser tog marknaden fasta på möjligheten till en snabb nedtrappning. Utvecklingen kommer efter att USA och Iran nyligen enats om en tillfällig vapenvila, där Hormuzsundet åter öppnas för trafik.
Det markerar ett tydligt skifte från tidigare hot om blockad till en mer diplomatisk linje.
Marknaden prisar in avspänning
Under de senaste dagarna har investerare navigerat i en osäker miljö där konflikten påverkat allt från oljepriser till global handel.
När signaler om en möjlig lösning nu intensifieras sker ett tydligt skifte i riskaptiten.
Trump uttryckte sig tydligt om utvecklingen: ”Det är mycket nära att vara över”.
Det räckte för att lyfta sentimentet. Uppgången drevs främst av tekniksektorn, där flera av de stora amerikanska bolagen steg i förhandeln.
Bolag som Apple, Microsoft och Nvidia noterade tydliga lyft, i takt med att riskaptiten återvände till marknaden.
Samtidigt följde cykliska bolag efter, särskilt inom industri och konsumentsektorn, när investerare positionerade sig för ett scenario med lägre geopolitisk oro och stabilare global tillväxt.
Oljan i centrum för rörelserna
Energimarknaden har varit en central drivkraft under konflikten.
Riskerna kring transporter genom Hormuzsundet har bidragit till stigande priser och ökad volatilitet. När marknaden nu börjar prisa in en möjlig nedtrappning förändras bilden snabbt.
Ett lugnare geopolitiskt läge kan dämpa oljepriset, vilket i sin tur skulle lätta kostnadstrycket för både företag och konsumenter.
Förhandlingar avgör riktningen
Trots optimismen är situationen långt ifrån avgjord.
Uppgifter om fortsatta diplomatiska kontakter cirkulerar, men någon formell överenskommelse är ännu inte bekräftad.
Det gör marknadsrörelsen sårbar.
Investerare positionerar sig för ett positivt utfall, men medvetna om att utvecklingen snabbt kan vända om förhandlingarna bryter samman.
