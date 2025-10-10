75 000 laxar på rymmen: "Ett allvarligt hot"

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv gör en ingress om att Perfect Weekend erbjuder tre sköna kryssningar i vinter. När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i …

Beklagar skadorna

Senast en incident av liknande omfattning inträffade var i juni 2022, då Mowi förlorade över 47 000 fiskar vid två olika anläggningar, skriver Fishfarmingexpert.com.

ANNONS

Företaget har inlett en utredning om hur stormen kunde orsaka skadorna och har även informerat berörda myndigheter och lokala intressenter.

Samtidigt beklagar man konsekvenserna av att så många fiskar släppts ut i den marina miljön.

Dåligt för det vilda laxbeståndet

Miljöorganisationer och politiska företrädare har varnat för att rymningar av odlad lax kan få långsiktiga effekter på vilda bestånd.

När odlade fiskar blandar sig med vild lax riskerar den genetiska mångfalden att försvagas, vilket enligt experter kan minska de naturliga populationernas chans att överleva.

“Den rymda fisken utgör ett allvarligt hot mot Skottlands vilda lax”, säger Ariane Burgess, som är parlamentsledamot för miljöpartiet Scottish Greens, enligt BBC.

Fiskodlingar pressades

Vilda laxbestånd i Skottland har under flera år varit under hård press till följd av klimatförändringar, överfiske och förändringar i livsmiljön.

Storm Amy orsakade omfattande skador i delar av Skottland, med strömavbrott och störningar i internetförbindelser till bland annat Shetland och Tiree.

ANNONS

Fiskodlingar längs kusten utsattes för särskilt hårt vädertryck, och Gorsten-farmen var en av de mest drabbade.