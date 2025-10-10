Dagens PS
75 000 laxar på rymmen: "Ett allvarligt hot"

laxar
När laxarna fick möjlighet att ta sig ut ur fiskodlingen tog de den. (Foto: Robert F. Bukaty/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

En fiskodling skadades så allvarligt att det strömmade ut odlad lax i Skottlands öppna vatten. Nu oroar sig miljöorganisationer för konsekvenserna.

Stormen Amy rev och slet inte bara i Skandinavien.

I Skottland stormade det så mycket att en fiskodling förstördes.

Det ledde till att nästan 75 000 odlade laxar kunde rymma fiskodlingen i Loch Linnhe i de skotska högländerna, skriver BBC.

Skar upp en reva

Fiskodlingsbolaget Mowi uppger att en av nätburarna vid dess Gorsten-odling skadades när de kraftiga vindarna fick förankringssystemet att släpa och nätet kom i kontakt med en flytponton.

Resultatet blev en reva som gjorde att laxarna kunde ta sig ut i det öppna vattnet. Varje fisk vägde i genomsnitt omkring 860 gram.

Händelsen betraktas som en av de största laxrymningarna i Skottland på flera år.

Beklagar skadorna

Senast en incident av liknande omfattning inträffade var i juni 2022, då Mowi förlorade över 47 000 fiskar vid två olika anläggningar, skriver Fishfarmingexpert.com.

Företaget har inlett en utredning om hur stormen kunde orsaka skadorna och har även informerat berörda myndigheter och lokala intressenter.

Samtidigt beklagar man konsekvenserna av att så många fiskar släppts ut i den marina miljön.

Dåligt för det vilda laxbeståndet

Miljöorganisationer och politiska företrädare har varnat för att rymningar av odlad lax kan få långsiktiga effekter på vilda bestånd.

När odlade fiskar blandar sig med vild lax riskerar den genetiska mångfalden att försvagas, vilket enligt experter kan minska de naturliga populationernas chans att överleva.

“Den rymda fisken utgör ett allvarligt hot mot Skottlands vilda lax”, säger Ariane Burgess, som är parlamentsledamot för miljöpartiet Scottish Greens, enligt BBC.

Fiskodlingar pressades

Vilda laxbestånd i Skottland har under flera år varit under hård press till följd av klimatförändringar, överfiske och förändringar i livsmiljön.

Storm Amy orsakade omfattande skador i delar av Skottland, med strömavbrott och störningar i internetförbindelser till bland annat Shetland och Tiree.

Fiskodlingar längs kusten utsattes för särskilt hårt vädertryck, och Gorsten-farmen var en av de mest drabbade.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

