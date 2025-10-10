En fiskodling skadades så allvarligt att det strömmade ut odlad lax i Skottlands öppna vatten. Nu oroar sig miljöorganisationer för konsekvenserna.
75 000 laxar på rymmen: "Ett allvarligt hot"
Mest läst i kategorin
Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"
Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på. Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum. I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare. Men historiska begränsningar i författningen …
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar
Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått. När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist. Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person …
Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut
Inte minst de senaste veckorna har visat att människor har svårt att samsas i luften. Djur är bättre på det. Så här går det till. Drönarattacker och påstådda sådana, inklusive luftballonger med smuggelcigaretter, har dominerat de senaste veckornas nyhetsförmedling De har även påverkat flygtrafiken med stängda flygplatser och försenade eller inställda flighter. Väl uppe i …
Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"
Ett historiskt möte i Pentagon markerar början på en omstöpning av USA:s försvar. Den nye försvarsministern Pete Hegseth talar om styrka och disciplin, men experter varnar för en reaktionär utrensning som hotar landets militära själ. När hundratals högt uppsatta officerare samlades på Marine Corps Base Quantico i slutet av september hölls andan i Washington. USA:s …
Guldet som arv, ankare och tillgång
I många sydasiatiska familjer börjar guldsamlingen redan före födseln, arvegods blandas med gåvor till födelse, högtider och vigsel. Det är smycken och minnen, men också ett privat finansiellt ankare. Farzana Ghani i Miami uttrycker det sakligt i en artikel i CNN: “Jämfört med obligationer och att hålla kontanter, skulle jag fortfarande föredra att köpa guldmynt”. …
Stormen Amy rev och slet inte bara i Skandinavien.
I Skottland stormade det så mycket att en fiskodling förstördes.
Det ledde till att nästan 75 000 odlade laxar kunde rymma fiskodlingen i Loch Linnhe i de skotska högländerna, skriver BBC.
Skar upp en reva
Fiskodlingsbolaget Mowi uppger att en av nätburarna vid dess Gorsten-odling skadades när de kraftiga vindarna fick förankringssystemet att släpa och nätet kom i kontakt med en flytponton.
Resultatet blev en reva som gjorde att laxarna kunde ta sig ut i det öppna vattnet. Varje fisk vägde i genomsnitt omkring 860 gram.
Händelsen betraktas som en av de största laxrymningarna i Skottland på flera år.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv gör en ingress om att Perfect Weekend erbjuder tre sköna kryssningar i vinter. När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Beklagar skadorna
Senast en incident av liknande omfattning inträffade var i juni 2022, då Mowi förlorade över 47 000 fiskar vid två olika anläggningar, skriver Fishfarmingexpert.com.
Företaget har inlett en utredning om hur stormen kunde orsaka skadorna och har även informerat berörda myndigheter och lokala intressenter.
Samtidigt beklagar man konsekvenserna av att så många fiskar släppts ut i den marina miljön.
Dåligt för det vilda laxbeståndet
Miljöorganisationer och politiska företrädare har varnat för att rymningar av odlad lax kan få långsiktiga effekter på vilda bestånd.
När odlade fiskar blandar sig med vild lax riskerar den genetiska mångfalden att försvagas, vilket enligt experter kan minska de naturliga populationernas chans att överleva.
“Den rymda fisken utgör ett allvarligt hot mot Skottlands vilda lax”, säger Ariane Burgess, som är parlamentsledamot för miljöpartiet Scottish Greens, enligt BBC.
Fiskodlingar pressades
Vilda laxbestånd i Skottland har under flera år varit under hård press till följd av klimatförändringar, överfiske och förändringar i livsmiljön.
Storm Amy orsakade omfattande skador i delar av Skottland, med strömavbrott och störningar i internetförbindelser till bland annat Shetland och Tiree.
Fiskodlingar längs kusten utsattes för särskilt hårt vädertryck, och Gorsten-farmen var en av de mest drabbade.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
75 000 laxar på rymmen: "Ett allvarligt hot"
En fiskodling skadades så allvarligt att det strömmade ut odlad lax i Skottlands öppna vatten. Nu oroar sig miljöorganisationer för konsekvenserna. Stormen Amy rev och slet inte bara i Skandinavien. I Skottland stormade det så mycket att en fiskodling förstördes. Det ledde till att nästan 75 000 odlade laxar kunde rymma fiskodlingen i Loch Linnhe …
Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet
När Jonas sa upp sig efter 50 trodde han att allt skulle lösa sig. I stället möttes han av tystnad och skrev en bok om att få jobb efter 50. Politikerna vill att vi ska jobba längre. Men för många blir det tufft redan vid 50. Journalisten Jonas Nordling fick själv känna på hur svårt …
Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"
Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på. Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum. I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare. Men historiska begränsningar i författningen …
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar
Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått. När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist. Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person …
Smalare midja – svalare sexliv
Först tappade du vikten. Sedan tappade du lusten och ditt sexliv. Nu varnar forskare för att Ozempic och Mounjaro inte bara minskar hungern, utan även aptiten på allt som är kul – inklusive sex. Och kanske även på starka ben. När dopaminet går på diet Världen har gått från bröd och vin till sprutor och …