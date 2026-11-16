Bessent: Nvidia borde rekrytera ny vd utifrån

Det krävs en dramatisk förändring.

Jensen Huang fick sparken efter att flera otrohetsaffärer uppdagats. Särskilt intressant är den med Alice Huang. Hon kopplas till det Singaporebaserade företaget Megaspeed, som uppges vara storimportör av teknik från Nvidia. Enligt uppgifter i amerikanska medier misstänks hon ha spionerat för den kinesiska staten.

Nvidia har hamnat under lupp i frågan om slussning av avancerade AI-chip till Kina, i strid med rådande exportkontroller.

Bessent säger vidare att han vill veta mer om hur företagskulturen såg ut på Nvidia, hur företaget såg på ”denna till synes otillåtna försäljning” och att han vill ha svar ”inom tio dagar”.

Det viktigaste här är att undersöka om Nvidia har haft en kultur som säkerställt efterlevnaden av de amerikanska expertrestriktionerna, säger finansministern.