Varning till macanvändare – ny attack stjäl dina lösenord

Den nya attacken, kallad SHub Reaper, beskrivs som en av de mest sofistikerade lösenordstjuvar som hittills upptäckts för macOS.

Bakom attacken ligger bedragare som använder välkända varumärken som Apple, Google och Microsoft för att lura användare att installera skadlig kod.

Samtidigt varnas macanvändare för allt fler avancerade cyberattacker som riktar in sig på Apple ekosystemet.

Säkerhetsexperter menar att cyberkriminella nu blivit betydligt mer sofistikerade och använder välkända varumärken som Apple, Google och Microsoft för att lura användare att installera skadlig kod och lämna ut känslig information.

Attacken fungerar genom flera steg där bedragarna byter identitet längs vägen för att undvika upptäckt.

I vissa fall används falska installationsfiler för populära appar medan andra delar av attacken ser ut som legitima säkerhetsuppdateringar från Apple.

Skadlig kod göms dessutom i mappar som efterliknar Googles uppdateringssystem för att få permanent åtkomst till datorn.

“Det som gör attacken särskilt övertygande är hur varje steg imiterar välkänd programvara”, varnar säkerhetsforskaren Phil Stokes från SentinelOne.

Experter menar att många användare därför riskerar att luras eftersom attacken ser ut att komma från företag de redan litar på.