Streamingtjänsterna slås ihop – risk för dyrare månadsavgifter

Musks investering görs samtidigt som Skydance genomför en bredare nyemission för att stärka kassan, skriver CEO World. Även andra etablerade profiler som Laurene Powell Jobs har skjutit till nytt kapital. Bakom Skydance står vd David Ellison, vars far Larry Ellison har en lång relation till Musk. Oracle-grundaren stöttade Musks uppköp av Twitter och har tidigare suttit i Teslas styrelse.

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Elon Musk kliver in som delägare i Skydance, koncernen som numera äger bland annat streamingjätten HBO Max. (Foto: Julia Demaree Nikhinson / Scott A Garfitt / AP / TT)

Skulder på 80 miljarder dollar pressar bolaget

För dig som prenumererar på underhållning innebär affären stora förändringar. Skydance kämpar med en skuldbörda på närmare 80 miljarder dollar efter sammanslagningen. Bolagsledningen har satt upp ett mål om att spara sex miljarder dollar över tre år.

För att nå de hårda sparmålen ska filmstudiorna och streamingtjänsterna samordnas. Det kan innebära att utbudet slås ihop eller minskas för att hålla nere kostnaderna, skriver The Guardian.

Flera amerikanska delstater varnade också tidigt för affären. De menar att sammanslagningen kan leda till både dyrare abonnemang och färre nya filmer och serier för tittarna.

Samtidigt garanterar ett juridiskt avtal att Skydance måste leverera minst 30 filmer och över 180 tv-produktioner per år. Det dämpar risken för ett abrupt produktionsstopp, men trycket på konsumentpriserna kvarstår när skuldberget ska hanteras.

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