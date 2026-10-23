Elon Musk investerar cirka en miljard dollar i Skydance, bolaget bakom HBO Max och Paramount+. Affären kan förändra framtidens streaming.
Streamingtjänsterna slås ihop – risk för dyrare månadsavgifter
Elon Musk har gått in med runt en miljard dollar i det nybildade mediehuset Skydance, enligt CNBC. Kapitaltillskottet sker efter att Paramount nyligen slutförde sitt uppmärksammade jätteförvärv av Warner Bros Discovery. Genom sammanslagningen samlas plattformar som HBO Max och Paramount+ under ett och samma tak.
Musks investering görs samtidigt som Skydance genomför en bredare nyemission för att stärka kassan, skriver CEO World. Även andra etablerade profiler som Laurene Powell Jobs har skjutit till nytt kapital. Bakom Skydance står vd David Ellison, vars far Larry Ellison har en lång relation till Musk. Oracle-grundaren stöttade Musks uppköp av Twitter och har tidigare suttit i Teslas styrelse.
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Skulder på 80 miljarder dollar pressar bolaget
För dig som prenumererar på underhållning innebär affären stora förändringar. Skydance kämpar med en skuldbörda på närmare 80 miljarder dollar efter sammanslagningen. Bolagsledningen har satt upp ett mål om att spara sex miljarder dollar över tre år.
För att nå de hårda sparmålen ska filmstudiorna och streamingtjänsterna samordnas. Det kan innebära att utbudet slås ihop eller minskas för att hålla nere kostnaderna, skriver The Guardian.
Flera amerikanska delstater varnade också tidigt för affären. De menar att sammanslagningen kan leda till både dyrare abonnemang och färre nya filmer och serier för tittarna.
Samtidigt garanterar ett juridiskt avtal att Skydance måste leverera minst 30 filmer och över 180 tv-produktioner per år. Det dämpar risken för ett abrupt produktionsstopp, men trycket på konsumentpriserna kvarstår när skuldberget ska hanteras.
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Starlink kan bli ny distributionsväg
Musks intåg i Skydance kan också öppna för teknisk samverkan kring distribution. Medieveteranen John Malone har pekat på att rymdbolaget SpaceX och dess satellitsystem Starlink vore en logisk partner för Skydance.
Med rymdteknik och satelliter kan Skydance sända film och tv till hela världen. Det gäller även platser som helt saknar vanligt snabbt bredband. Ett sådant samarbete skulle ge HBO Max och Paramount+ betydligt fler tittare i kampen mot giganter som Netflix och YouTube.
Varken Musk eller Skydance har bekräftat affären officiellt ännu. Det finns inte heller några officiella besked om ett teknikavtal. Det återstår att se exakt hur ägandet ska se ut, men banden mellan techmiljardären och den nya filmjätten har blivit starkare.
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