Tusentals företag i knipa – ny spionteknik sprider oro

Fysikens lagar krossar tech-elitens eviga liv

Tech-eliten drömmer om evigt liv i digitala paradis och kolonier på Mars. Men en ny bok avslöjar att dessa visioner inte bara är orealistiska, utan också farliga. Astrofysikern och vetenskapsjournalisten Adam Becker dissekerar i sin nya bok ”More Everything Forever: AI Overlords, Space Empires, and Silicon Valley’s Crusade to Control the Fate of Humanity” de …