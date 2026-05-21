Det småländska techbolaget Vertiseit tar ett av sina största steg hittills på den internationella marknaden. Bolaget köper digital signage-pionjären Scala i en jätteaffär.
Svenska Vertiseit köper Scala för 265 miljoner kronor – stärker global techposition
Svenska Vertiseit köper Scala för runt 265 miljoner kronor från amerikanska Stratacache.
Affären finansieras genom banklån och en riktad nyemission på cirka 182 miljoner kronor.
Förvärvet innebär att Vertiseit stärker sin position globalt inom digital butikskommunikation och så kallad In-Store Experience Management – teknik som används av butikskedjor och varumärken för att styra digitala skärmar, kampanjer och kundupplevelser i fysisk handel.
Scala är ett av de mest etablerade namnen i branschen och grundades redan på 1980-talet i Norge. Bolaget har under årtionden byggt upp en global kundbas med över 1 000 varumärken inom detaljhandel, restauranger, flygplatser och fordonsindustrin.
Svenska Vertiseit köper Scala
Nu hamnar verksamheten i svenska händer där Vertiseit är ett teknikbolag specialiserat inom retail-sektorn som fungerar som en helhetsleverantör av digitala lösningar för kundupplevelsen i butiker.
Mjukvaruaktier utmanas av AI världen över, men på sistone har det varit mjukvaru-rally på Stockholmsbörsen, och det nya köpet kan därför intressera investerare – och leda till en långvarig uppgång inom sektorn.
Förvärvet följer ett mönster som blivit populärt på Stockholmsbörsen: mindre svenska mjukvarubolag som genom nischade förvärv bygger internationella plattformar långt utanför Sveriges gränser.
Etablerar sig på global marknad
Trots sin relativt begränsade storlek har Vertiseit lyckats etablera sig på en global marknad där kunderna består av stora butikskedjor och internationella varumärken. Genom Scala får bolaget dessutom tillgång till ett omfattande partnernätverk och en installerad kundbas över hela världen.
”Scala är det mest ikoniska mjukvaruvarumärket i vår bransch, med en stark global närvaro, djup branschexpertis och långvariga relationer med många av världens ledande återförsäljare och varumärken. Detta förvärv ligger nära vår strategi att skala upp genom partners, stärka vår globala marknadsposition och leverera vår vision att bli världens ledande plattformsföretag inom In-Store Experience Management”, säger Johan Lind, vd för Vertiseit enligt ett pressmeddelande.
Den nya affären visar hur svenska nischade mjukvarubolag fortsätter att expandera internationellt trots osäker konjunktur och högre finansieringskostnader.
För Vertiseit innebär köpet av Scala inte bara större omsättning – utan också ett tydligt steg från nordisk specialist till global aktör inom digital butiksteknik.
Missa inte:
AI-oro sänker aktier – slår hårt på Wall Street. Dagens PS