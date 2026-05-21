Svenska Vertiseit köper Scala för 265 miljoner kronor – stärker global techposition

Förvärvet innebär att Vertiseit stärker sin position globalt inom digital butikskommunikation och så kallad In-Store Experience Management – teknik som används av butikskedjor och varumärken för att styra digitala skärmar, kampanjer och kundupplevelser i fysisk handel.

Scala är ett av de mest etablerade namnen i branschen och grundades redan på 1980-talet i Norge. Bolaget har under årtionden byggt upp en global kundbas med över 1 000 varumärken inom detaljhandel, restauranger, flygplatser och fordonsindustrin.

Svenska Vertiseit köper Scala

Nu hamnar verksamheten i svenska händer där Vertiseit är ett teknikbolag specialiserat inom retail-sektorn som fungerar som en helhetsleverantör av digitala lösningar för kundupplevelsen i butiker.

Mjukvaruaktier utmanas av AI världen över, men på sistone har det varit mjukvaru-rally på Stockholmsbörsen, och det nya köpet kan därför intressera investerare – och leda till en långvarig uppgång inom sektorn.

Förvärvet följer ett mönster som blivit populärt på Stockholmsbörsen: mindre svenska mjukvarubolag som genom nischade förvärv bygger internationella plattformar långt utanför Sveriges gränser.