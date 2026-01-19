Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö

Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet.

Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den.

I diskussioner bland entreprenörer, investerare och ingenjörer växer uppfattningen att artificiell intelligens riskerar att koncentrera makt och kapital till ett fåtal bolag och individer. Det skriver WSJ.

AI som brytpunkt för välstånd

Resonemanget som vinner mark är radikalt.

AI väntas ta över stora delar av det arbete som i dag genererar inkomster för breda grupper.

Samtidigt kräver utvecklingen enorma investeringar i data, infrastruktur och beräkningskraft, resurser som i praktiken bara de största techbolagen kontrollerar.

Resultatet kan bli en ekonomi där värdeskapandet centraliseras och där möjligheten att bygga egen förmögenhet kraftigt begränsas.

I den miljön ses dagens AI-kapplöpning som ett sista fönster.

Många i branschen menar att de som redan befinner sig nära kapitalet har en unik chans att säkra generationsförmögenheter innan marknaden förändras i grunden.

