Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Allt fler inom techvärlden frågar sig om AI-boomen kan bli den sista möjligheten att bygga varaktig förmögenhet innan spelreglerna förändras i grunden. Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet. Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den. I diskussioner bland entreprenörer, investerare …
AI som brytpunkt för välstånd
Resonemanget som vinner mark är radikalt.
AI väntas ta över stora delar av det arbete som i dag genererar inkomster för breda grupper.
Samtidigt kräver utvecklingen enorma investeringar i data, infrastruktur och beräkningskraft, resurser som i praktiken bara de största techbolagen kontrollerar.
Resultatet kan bli en ekonomi där värdeskapandet centraliseras och där möjligheten att bygga egen förmögenhet kraftigt begränsas.
I den miljön ses dagens AI-kapplöpning som ett sista fönster.
Många i branschen menar att de som redan befinner sig nära kapitalet har en unik chans att säkra generationsförmögenheter innan marknaden förändras i grunden.
Läs mer: Techbolagets regel: Visa kollegorna dina chattar – Dagens PS
En ny klassstruktur växer fram
Faran, enligt kritikerna, är framväxten av en ny elit.
Techbolag och deras ledningar riskerar att bli en klass för sig, med tillgång till praktiskt taget obegränsade resurser.
Samtidigt kan resten av arbetsmarknaden urholkas när AI tar över jobb, affärsmodeller och kreativa processer.
Drömmen som byts mot rädsla
Det som tidigare var framtidsoptimism har i vissa kretsar ersatts av existentiell osäkerhet.
Diskussionerna handlar inte längre bara om effektivitet och tillväxt, utan om samhällsstruktur, mening och makt.
Om arbete tappar sitt värde, vad händer då med individens möjlighet att forma sitt liv?
En farhåga sammanfattas i påståendet att ”ingen annan kommer att ha möjlighet att skapa pengar åt sig själv eftersom AI har tagit deras jobb och möjligheter”.
Oavsett om scenariot blir verklighet eller inte, säger oron något väsentligt om vår tid.
När de som byggt sina karriärer på teknikens löften börjar tvivla på framtiden, är det ett tecken på att den amerikanska drömmen befinner sig i ett avgörande skede.
