Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv

Den gamla goda trotjänaren e-mail är plötsligt den viktigaste platsen för att samla in data. (Foto: Canva)
Den gamla goda trotjänaren e-mail är plötsligt den viktigaste platsen för att samla in data. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det har skrivits dödsrunor om e-post i över två decennier. Först skulle sms ta över, sedan chattar, därefter sociala medier och samarbetsverktyg.

Ändå ligger inkorgen kvar där den alltid har legat. Tyst, envis och full av kvitton, biljetter, lösenord och halvlöften.

Nu har e-posten fått en ny roll – som råvara för artificiell intelligens.

Femtiotalet år efter sitt genombrott har e-post blivit något helt annat än bara meddelanden. Den är ett arkiv över våra liv.

Och i en tid när AI behöver sammanhang, mönster och historik är det svårt att hitta en bättre källa.

Inkorgen som digital dagbok

De flesta av oss har hundratusentals mejl sparade. Det låter absurt, men är samtidigt logiskt. Allt hamnar där: resor, jobb, familj, ekonomi, sjukvård, abonnemang och vardagligt brus.

Varje mejl är en datapunkt, och tillsammans bildar de ett extremt detaljerat porträtt av vem du är.

Det är därför e-post blivit så intressant för teknikbolag. Inte för att de vill hjälpa dig till inbox zero, utan för att de vill förstå dig. Din inkorg vet när du reser, vad du köper, vem du träffar och vad du planerar.

ANNONS

I praktiken är den mer personlig än både sociala medier och sökhistorik.

Så växlar svenska verksamheter från AI-hype till faktisk nytta

Ny rapport visar att nyttostyrda AI-satsningar ökar chansen till faktisk nytta och pekar ut varför många fortfarande missar målet. AI har länge drivit
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

När AI flyttar in i inkorgen

Nya generationens e-posttjänster använder stora språkmodeller för att göra mer än att sortera mejl. De läser, tolkar och agerar. Du kan fråga inkorgen när ditt flyg går, var nästa möte är eller om du redan har betalat en faktura.

Allt utan att själv öppna ett enda mejl.

Vissa tjänster låter AI:n skriva svar i din ton. Andra bygger agenter som kan boka möten, sortera jobbansökningar eller påminna dig om sådant du missat.

Inkorgen håller på att förvandlas från en plats för kommunikation till en plats för beslut.

Det är en utveckling som känns både lockande och lätt obehaglig.

Bekvämlighet mot kontroll

ANNONS

För att AI ska fungera krävs tillgång. Det betyder att du måste släppa in systemen i det mest privata digitala utrymme du har.

Vissa företag kopierar hela inkorgen till sina servrar för analys. Andra försöker köra modeller lokalt för att minska riskerna.

Säkerhetsfrågan är central, men också svår. För många användare väger bekvämligheten tyngre än integriteten.

Om inkorgen kan bli en personlig assistent som faktiskt sparar tid, är det lätt att blunda för vad man lämnar ifrån sig.

Det här är samma avvägning som vi gjort med molnlagring, sociala medier och smarta högtalare. Skillnaden är att e-post innehåller hela historien.

Ny bluffvåg skakar konstmarknaden

AI blir ett nytt verktyg för konstbedragare som manipulerar äkthetsintyg och ägarhistorik, vilket oroar försäkringsbolag. Konstvärlden brottas sedan länge

E-post som nav i vardagen

Teknikbolagen ser e-post som startpunkten för något större. När AI väl förstår inkorgen kan den kopplas till kalendern, dokument, appar och tjänster. Då blir det möjligt att låta systemet hantera hela flöden: planera resor, boka tider, följa upp ärenden och till och med fatta enklare beslut åt dig.

På sikt handlar det mindre om mejl och mer om livsadministration. Inkorgen blir kontrollpanelen för vardagen, snarare än en digital brevlåda.

ANNONS

Det gamla formatets nya roll

Det finns något ironiskt i att just e-post – ett av internets äldsta verktyg – blir navet i nästa tekniska skifte. Formatet är öppet, universellt och långlivat. Det har överlevt varje trend, just för att det fungerar.

Kanske är det därför e-posten aldrig försvann. Den väntade bara på att få en ny uppgift.

AI-febern skenar: Tusentals miljarder pumpas in i datacenter

Från osynliga serverhallar till lokalpolitisk stridsfråga. Under 2025 blev datacenter symbolen för AI-boomen – och motståndet växte. Länge var datacenter

Missa inte:

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55

Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid

Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligens
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Lagerrensning pågår nu! →

Kjell & Company - Kunskap och tillbehör till hemelektronik. Kjell & Company är ett av Sveriges starkaste varumärken och en ledande aktör inom svensk detaljhandel. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av hemelektronik i kombination med gedigen kunskap och personlig rådgivning. Just nu pågår lagerrensning med mängder av bra deals.

Fynda nu
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS