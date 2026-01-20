Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv

Det har skrivits dödsrunor om e-post i över två decennier. Först skulle sms ta över, sedan chattar, därefter sociala medier och samarbetsverktyg.

Ändå ligger inkorgen kvar där den alltid har legat. Tyst, envis och full av kvitton, biljetter, lösenord och halvlöften.

Nu har e-posten fått en ny roll – som råvara för artificiell intelligens.

Femtiotalet år efter sitt genombrott har e-post blivit något helt annat än bara meddelanden. Den är ett arkiv över våra liv.

Och i en tid när AI behöver sammanhang, mönster och historik är det svårt att hitta en bättre källa.

Inkorgen som digital dagbok

De flesta av oss har hundratusentals mejl sparade. Det låter absurt, men är samtidigt logiskt. Allt hamnar där: resor, jobb, familj, ekonomi, sjukvård, abonnemang och vardagligt brus.

Varje mejl är en datapunkt, och tillsammans bildar de ett extremt detaljerat porträtt av vem du är.

Det är därför e-post blivit så intressant för teknikbolag. Inte för att de vill hjälpa dig till inbox zero, utan för att de vill förstå dig. Din inkorg vet när du reser, vad du köper, vem du träffar och vad du planerar.

I praktiken är den mer personlig än både sociala medier och sökhistorik.