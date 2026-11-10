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Teknik

Skjuts ut ur Europas högsta skorsten – med gigantisk katapult

Extremsportare skjuts ur jätteskorstenen.
Extremsportare skjuts ur jätteskorstenen. Foto: Joerg Mitter / Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Två extremsportare har skjutits rakt upp ur Europas högsta skorsten med hjälp av en gigantisk katapult. På bara 2,15 sekunder nådde de 180 km/h och slog två världsrekord.

En 60 meter lång katapult har byggts inne i en 360 meter hög industriskorsten i Slovenien.

Därifrån har spanjoren Dani Román och fransmannen Frédéric Fugen skjutits rakt upp i luften i ett spektakulärt rekordförsök.

Det hela genomfördes den 5 november i staden Trbovlje. Katapulten accelererade från noll till 180 kilometer i timmen på bara 2,15 sekunder.

Därefter fortsatte extremsportarna uppåt innan de föll tillbaka mot marken och öppnade sina fallskärmar, rapporterar den tyska tekniksajten Ingenieur.

Två nya världsrekord

Det blev två Guinnessrekord av försöket. Vid sitt individuella avfyrande steg Dani Román ytterligare 100,36 meter efter att ha lämnat katapultens startkapsel. Hans högsta punkt låg därmed 456,7 meter över marken.

Därefter genomförde Román och Fugen ett gemensamt avfyrande. Tillsammans nådde de en höjdökning på 151,72 meter efter att ha lämnat startkapslarna. Det räckte till ytterligare ett världsrekord.

”Det är den mest intensiva delen när man kliver in i katapulten eftersom man vet vad som väntar”, säger Román enligt Red Bull.

Han beskriver hur kroppen pressas mot kapseln innan accelerationen plötsligt tar vid.

”Och sedan är det bara pang. Man går från noll till 180 kilometer i timmen på två eller tre sekunder.”

Sex ton tung konstruktion

Bakom den spektakulära flygningen ligger två och ett halvt års utvecklingsarbete.

Den slovenska gruppen DD Squad, med ingenjörer och stuntproffs, har konstruerat katapulten som väger omkring sex ton.

Drivkraften kommer från ett mekaniskt fjädersystem med en massa på omkring två ton. Vid den individuella uppskjutningen utsattes Román för krafter motsvarande 4,2 gånger hans kroppsvikt.

Ingenjörerna behövde därför lägga stor vikt vid att kontrollera accelerationen.

”Den tekniska utmaningen var inte bara att skapa så mycket kraft som möjligt”, säger DD Squads chef Gašper Novak enligt Ingenieur.de.

Även Fugen beskriver försöket som något utöver det vanliga.

”Det är något man inte kan träna för.”

Från kolkraftverk till rekordarena

Katapulten har monterats i toppen av en 360 meter hög skorsten som tillhör ett nedlagt kolkraftverk i Trbovlje. Skorstenen färdigställdes 1976 och är Europas högsta industriskorsten.

Kraftverket slutade producera el 2014, men skorstenen står kvar. Nu har den fått en minst sagt ovanlig användning.

Nyhetsbyrån EFE rapporterar att projektet även innebar omfattande säkerhetstester innan rekordförsöken kunde genomföras.

Läs mer: Nasa vill använda katapult för att skjuta upp satelliter

Christian Ploog

Börs- och finansredaktör. Bevakar börsen, fonder och kapitalmarknad för Realtid och Dagens PS med fokus på vad som driver kurserna och vilka som tjänar på det.

Christian Ploog

Börs- och finansredaktör. Bevakar börsen, fonder och kapitalmarknad för Realtid och Dagens PS med fokus på vad som driver kurserna och vilka som tjänar på det.

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