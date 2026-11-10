Skjuts ut ur Europas högsta skorsten – med gigantisk katapult

Det hela genomfördes den 5 november i staden Trbovlje. Katapulten accelererade från noll till 180 kilometer i timmen på bara 2,15 sekunder.

Därefter fortsatte extremsportarna uppåt innan de föll tillbaka mot marken och öppnade sina fallskärmar, rapporterar den tyska tekniksajten Ingenieur.

Två nya världsrekord

Det blev två Guinnessrekord av försöket. Vid sitt individuella avfyrande steg Dani Román ytterligare 100,36 meter efter att ha lämnat katapultens startkapsel. Hans högsta punkt låg därmed 456,7 meter över marken.

Därefter genomförde Román och Fugen ett gemensamt avfyrande. Tillsammans nådde de en höjdökning på 151,72 meter efter att ha lämnat startkapslarna. Det räckte till ytterligare ett världsrekord.

”Det är den mest intensiva delen när man kliver in i katapulten eftersom man vet vad som väntar”, säger Román enligt Red Bull.

Han beskriver hur kroppen pressas mot kapseln innan accelerationen plötsligt tar vid.

”Och sedan är det bara pang. Man går från noll till 180 kilometer i timmen på två eller tre sekunder.”