Kritiserade AI-algoritmen granskas: Myndigheten tvingas till förhör

Myndigheten vill veta hur algoritmen fungerar och om arbetssökande ens förstår hur deras personuppgifter hanteras.

Inspektörer kliver in på myndigheten

Inspektionen sker på plats hos Arbetsförmedlingen i slutet av november. Där tvingas företrädare för myndigheten demonstrera hur systemet fungerar live i skarp miljö.

IMY kräver att tekniker, jurister och chefer finns redo för att svara på detaljerade frågor om hur modellen egentligen är uppbyggd.

Granskarna nöjer sig inte med ledningens svar. Under veckorna efter inspektionen genomförs även digitala förhör med handläggare som faktiskt använder systemet i det dagliga arbetet.

Tillsynen ska visa om algoritmen fattar besluten på egen hand utan en verklig mänsklig prövning, vilket i så fall kan strida mot regelverket.