Rysk myndighet hackad – uppgifter om 1,5 miljoner krigsoffer sprids

Grupperna hävdar att de har tagit över 23 terabyte känslig information från myndighetens centrala och regionala servrar.

Bland det stulna materialet finns ett elektroniskt dokumenthanteringssystem, interna databaser och detaljerade uppgifter om militära förluster i kriget mot Ukraina.

Enligt informationen som hackarna publicerade ska över 1,5 miljoner ryska soldater samt nästan 600 000 drönare ha gått förlorade under konflikten.

Myndigheten bekräftar attack men förnekar dataläcka

Rosstat bekräftar att deras it-infrastruktur utsattes för samordnade angrepp mellan slutet av oktober och början av november. Samtidigt slår den ryska myndigheten ifrån sig påståendena om en storskalig läcka.

De hävdar att säkerhetssystemen larmade i tid och att inga lagskyddade databaser har komprometterats.

It-experter och ryska brottsbekämpande myndigheter arbetar nu med att fastställa hur attacken gick till och identifiera källorna bakom intrånget.