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Teknik

Rysk myndighet hackad – uppgifter om 1,5 miljoner krigsoffer sprids

En massiv cyberattack mot den ryska statistikmyndigheten Rosstat har enligt hackare lett till att 23 terabyte data stulits, däribland hemlighållna militära förlustsiffror och fordonsstyrning, medan ryska myndigheter förnekar att känslig information har läckt ut. (Foto: Canva)
En massiv cyberattack mot den ryska statistikmyndigheten Rosstat har enligt hackare lett till att 23 terabyte data stulits, däribland hemlighållna militära förlustsiffror och fordonsstyrning, medan ryska myndigheter förnekar att känslig information har läckt ut. (Foto: Canva)

Rysslands officiella statistikmyndighet har drabbats av ett omfattande dataintrång där hackare påstår sig ha kommit över enorma mängder data.

Den ryska statistikmyndigheten Rosstat har utsatts för ett stort cyberangrepp över allhelgonahelgen, enligt techsajten Techradar. Bakom intrånget står hackergrupperna Silent Crow och vitryska Cyberpartisans.

Grupperna hävdar att de har tagit över 23 terabyte känslig information från myndighetens centrala och regionala servrar.

Bland det stulna materialet finns ett elektroniskt dokumenthanteringssystem, interna databaser och detaljerade uppgifter om militära förluster i kriget mot Ukraina.

Enligt informationen som hackarna publicerade ska över 1,5 miljoner ryska soldater samt nästan 600 000 drönare ha gått förlorade under konflikten.

Myndigheten bekräftar attack men förnekar dataläcka

Rosstat bekräftar att deras it-infrastruktur utsattes för samordnade angrepp mellan slutet av oktober och början av november. Samtidigt slår den ryska myndigheten ifrån sig påståendena om en storskalig läcka.

De hävdar att säkerhetssystemen larmade i tid och att inga lagskyddade databaser har komprometterats.

It-experter och ryska brottsbekämpande myndigheter arbetar nu med att fastställa hur attacken gick till och identifiera källorna bakom intrånget.

Djup penetration i servermiljöer och fordon

Enligt hackarnas egna rapporter på Telegram lyckades de ta sig djupt in i myndighetens system. Genom att nå domänkontrollanter kunde de komma åt virtualiseringssystem som VMware ESXi och andra interna verktyg.

Aktörerna bakom attacken påstår också att intrånget omfattade styrning av infrastruktur och kontroll över statliga fordon, vilket visar på en ovanligt omfattande åtkomst.

Uppgifterna om de militära förlusterna har ännu inte kunnat verifieras av oberoende källor.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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