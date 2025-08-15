Rymdresa utan Elon Musk? Här är finns den "dolda" raketen

Den privata rymdbranschen har vuxit till sig de senaste åren. Rymdraketer är inte längre exklusivt för stater och internationella organisationer.

Störst bland de privata aktörerna är Elon Musks SpaceX som bara i år skjutit upp cirka 100 raketer. Bolaget har även tagit sig an uppdrag åt till exempel Nasa.

Näst mest uppskjutna raketer står bolaget Rocket Lab för. I år har de skjutit upp, den lite mer blygsamma siffran, 11 raketer, skriver Ny Teknik.

Stor efterfrågan på rymdraketer

Rocket Lab grundades 2006 av Nya Zeeländaren Peter Beck 2006 och bolaget har sedan dess vuxit på sig.

I dag har bolaget sitt huvudkontor i Kalifornien samt en uppskjutningsplats i Virginia där de kan göra 12 uppskjutningar om året. Hemma på ön Mahia i Nya Zeeland har man dock kapacitet för 120 uppskjutningar om året.

Efterfrågan på privata uppskjutningar är stor och till viss del kan bolaget också gynnas av att många som vill använda sig av raketer kan vilja ha alternativ till den kontroversiella Elon Musks SpaceX.

“Orderboken är helt full. De har drygt 1 miljard dollar i pipeline – alltså order som redan ligger och väntar. Utsikterna framåt ser väldigt starka ut, så det handlar mer om hur mycket de hinner leverera”, säger Magnus Nicklasson som driver nischfonden Metaspace till Dagens industri.