SpaceX är bolaget alla känner till. Men det finns andra privata alternativ för den som är intresserad av rymdraketer. Näst störst i branschen har också möjligheter att växa till sig.
Rymdresa utan Elon Musk? Här är finns den "dolda" raketen
Den privata rymdbranschen har vuxit till sig de senaste åren. Rymdraketer är inte längre exklusivt för stater och internationella organisationer.
Störst bland de privata aktörerna är Elon Musks SpaceX som bara i år skjutit upp cirka 100 raketer. Bolaget har även tagit sig an uppdrag åt till exempel Nasa.
Näst mest uppskjutna raketer står bolaget Rocket Lab för. I år har de skjutit upp, den lite mer blygsamma siffran, 11 raketer, skriver Ny Teknik.
Stor efterfrågan på rymdraketer
Rocket Lab grundades 2006 av Nya Zeeländaren Peter Beck 2006 och bolaget har sedan dess vuxit på sig.
I dag har bolaget sitt huvudkontor i Kalifornien samt en uppskjutningsplats i Virginia där de kan göra 12 uppskjutningar om året. Hemma på ön Mahia i Nya Zeeland har man dock kapacitet för 120 uppskjutningar om året.
Efterfrågan på privata uppskjutningar är stor och till viss del kan bolaget också gynnas av att många som vill använda sig av raketer kan vilja ha alternativ till den kontroversiella Elon Musks SpaceX.
“Orderboken är helt full. De har drygt 1 miljard dollar i pipeline – alltså order som redan ligger och väntar. Utsikterna framåt ser väldigt starka ut, så det handlar mer om hur mycket de hinner leverera”, säger Magnus Nicklasson som driver nischfonden Metaspace till Dagens industri.
Går som en raket på börsen
Under det andra kvartalet presterade Rocket Lab intäkter på 144,5 miljoner dollar, där analytikerna hade spått 135,41.
Bolaget har också rört sig som en raket på börsen i år där värdet ökat med nästan 70 procent. Förra året ökade aktien med hela 360,58 procent i värde.
Anledningen till den starka tron på bolaget är fler uppskjutningar, fler kontrakt med försvarsindustrin samt ett hopp till bolaget nästa satsning på en större raket som kallas Neutron, skriver The Street.
Projektet har potential och redan nu vill intresserade parter boka in uppskjutningar. Men den nya raketen beräknas också kosta mycket och kräver rejäla investeringar för att det, bokstavligen, ska kunna lyfta.
Breddar utbudet
Rocket Lab förvärvade för bara några dagar sedan satellitbolaget Geost för 275 miljoner kronor, skriver Space News.
Förvärvet är väl positionerat då Geost leverear sensorer till den amerikanska militären vilket kan leda till stora kontrakt inom USA:s ambitiösa Golden Dome-projekt.
Rocket Lab är dock ännu inte lönsamt. Enligt senaste rapporten låg förlusten på 13 cent per aktie, vilket var mer än förväntade 8 cent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
