När man trodde att Frankrike hade allt – ost, vin, kärlek, couture och Macron – så kommer nästa chock: aurores boréales. Ja, norrskenet. Landet som brukar klaga på vädret får nu färger på himlen som om Claude Monet gått loss med neonpennor.
Frankrike snor vårt norrsken från Lappland
Solstorm med fransk elegans
Bakom spektaklet står inte Air France, utan solen själv. En så kallad “cannibal CME” – alltså en solstorm där en explosion från solen käkar upp en annan och blir ännu kraftfullare – är på väg mot jorden. Det låter som något från Marvel, men är helt sant. När de här partiklarna når jordens magnetfält börjar det dansa ljus på himlen. Vanligtvis händer det i Lappland, där människor i termobyxor fryser fast vid kamerastativ.
Men nu: Bretagne i stället för Björkliden. Normandie i stället för Nikkaluokta. Franska amatörastronomer polerar sina champagneglas i väntan på ett ljusspel som inte kräver midnattssol eller renar.
“Laponie? Non merci!”
Franska medier – med sin vana att kombinera dramatik med poesi – kallar det “le spectacle cosmique” och påstår att det är första gången på 22 år som ljusen kan ses i landet. Den senaste gången var hösten 2003, alltså samtidigt som Crazy in Love toppade listorna och Nokia 3310 fortfarande var het.
I norra Frankrike, särskilt över Normandie, Bretagne och Hauts-de-France, väntas de mest intensiva färgerna. Rosa, grönt och rött – som en fashion week för rymden. “Bättre än i Lappland”, skrev någon på Twitter, vilket lär få turistchefen i Rovaniemi att sätta blåbärssoppan i halsen.
Hot mot turismen i norr
Lappland, som länge levt på att sälja “arktiskt ljus” till frysvilliga européer, riskerar nu att tappa en del av sin unika USP. För varför resa 300 mil norrut för att se norrsken när man kan göra det med ett glas Bordeaux i handen och ost på tallriken?
De finska resebyråerna är dock inte oroliga än. “Vi har fortfarande snö, tystnad och väldigt dyra drinkar”, säger en talesperson för Visit Lapland, “Frankrike får gärna ha lite ljus, vi behåller mörkret.”
En farlig flört
Experter på CNES, det franska rymdcentret, försäkrar att det inte är någon fara för människor – bara för satelliter och elnät. Det är alltså lugnt att stå ute och titta, men kanske inte ladda Teslan samtidigt.
Astronomer kallar det här en “cannibal storm”, vilket låter som ett nytt Netflix-drama, men egentligen bara betyder att solens plasma har fått feeling. Och precis som alla goda historier slutar även denna med romantik: när solen och jorden möts i perfekt harmoni uppstår magi på himlen.
Perfect Weekend Guide franskt norrsken
Här är de bästa platserna att se norrsken i Frankrike:
– Mont-Saint-Michel – norrsken + kloster = Instagramrekord.
– Côte d’Opale – om du vill se ljuset speglas i engelska turisters tomma pintglas.
– Bretagne – där cider möter kosmos.
– Normandie – D-dagen 2.0, fast med färger.
Och för dig som ändå föredrar originalet: Kiruna, Abisko och Rovaniemi ligger kvar. Skillnaden är att du numera måste slåss om ljuset – med Frankrike.
Källa: Femmes, Futura Sciences, CNES, Space.com.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Frankrike snor vårt norrsken från Lappland
