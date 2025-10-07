Frankrike snor vårt norrsken från Lappland

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

“Laponie? Non merci!”

Franska medier – med sin vana att kombinera dramatik med poesi – kallar det “le spectacle cosmique” och påstår att det är första gången på 22 år som ljusen kan ses i landet. Den senaste gången var hösten 2003, alltså samtidigt som Crazy in Love toppade listorna och Nokia 3310 fortfarande var het.

I norra Frankrike, särskilt över Normandie, Bretagne och Hauts-de-France, väntas de mest intensiva färgerna. Rosa, grönt och rött – som en fashion week för rymden. “Bättre än i Lappland”, skrev någon på Twitter, vilket lär få turistchefen i Rovaniemi att sätta blåbärssoppan i halsen.

Det bästa med norrsken i söder: du slipper frysa ihjäl i tält i minus trettio. (Foto: Pixabay)

Hot mot turismen i norr

Lappland, som länge levt på att sälja “arktiskt ljus” till frysvilliga européer, riskerar nu att tappa en del av sin unika USP. För varför resa 300 mil norrut för att se norrsken när man kan göra det med ett glas Bordeaux i handen och ost på tallriken?

De finska resebyråerna är dock inte oroliga än. “Vi har fortfarande snö, tystnad och väldigt dyra drinkar”, säger en talesperson för Visit Lapland, “Frankrike får gärna ha lite ljus, vi behåller mörkret.”

En farlig flört

Experter på CNES, det franska rymdcentret, försäkrar att det inte är någon fara för människor – bara för satelliter och elnät. Det är alltså lugnt att stå ute och titta, men kanske inte ladda Teslan samtidigt.

Astronomer kallar det här en “cannibal storm”, vilket låter som ett nytt Netflix-drama, men egentligen bara betyder att solens plasma har fått feeling. Och precis som alla goda historier slutar även denna med romantik: när solen och jorden möts i perfekt harmoni uppstår magi på himlen.

Norrsken lockar internationella turister (Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB/TT)

Perfect Weekend Guide franskt norrsken

Här är de bästa platserna att se norrsken i Frankrike:

– Mont-Saint-Michel – norrsken + kloster = Instagramrekord.

– Côte d’Opale – om du vill se ljuset speglas i engelska turisters tomma pintglas.

– Bretagne – där cider möter kosmos.

– Normandie – D-dagen 2.0, fast med färger.

Och för dig som ändå föredrar originalet: Kiruna, Abisko och Rovaniemi ligger kvar. Skillnaden är att du numera måste slåss om ljuset – med Frankrike.

Källa: Femmes, Futura Sciences, CNES, Space.com.

