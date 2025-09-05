Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön

Störningarna drabbar både sjö- och flygtrafik. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Störningarna drabbar både sjö- och flygtrafik. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

En märklig utveckling i Östersjön har fått myndigheterna att höja varningsflagg. Någonting är fel med navigationssystemen som används av flygplan och fartyg i det känsliga området.

Under det senaste året har Transportstyrelsen observerat en dramatisk ökning av störningar mot system för satellitbaserad navigering, ett problem som i synnerhet drabbat Östersjöområdet.

Med nästan dagliga rapporter från flygplan som drabbats, har situationen blivit så pass allvarlig att den nu lyfts till FN:s flygorgan ICAO.

Problematiken, som identifierats för flera år sedan, har successivt tilltagit sedan slutet av 2023 och har under de senaste tolv månaderna intensifierats på Östersjön.

Initialt var störningarna koncentrerade till de östra delarna av svenskt luftrum, över internationellt vatten, men har nu spridit sig.

“På senare tid har störningarna ökat både rent geografiskt och i omfattning. Nu förekommer störningarna inom ett större område både över vatten och landområden i Sverige”, säger Andreas Holmgren, enhetschef på Transportstyrelsen.

GPS-kaoset tros komma från Ryssland. (Foto: Magnus Lejhall/TT)
GPS-kaoset tros komma från Ryssland. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Säkerhetsrisk som påverkar all infrastruktur på Östersjön

Störningarna drabbar navigationssystemen som används av flygplan. Piloter rapporterar nästan dagligen om påverkade system för satellitbaserad navigation.

“Det här är allvarligt och det är en säkerhetsrisk för den civila luftfarten, inte minst med tanke på störningarnas omfattning, varaktighet och karaktär”, förklarar Holmgren.

GNNS-störningar (Foto: Transportstyrelsen)
GNNS-störningar (Foto: Transportstyrelsen)

Trots att piloter har alternativa sätt att navigera, betonas allvaret i situationen.

Det är inte enbart luftfarten som påverkas, utan hela den kritiska infrastrukturen. Detta innefattar även sjöfarten, då många samhällsviktiga funktioner är beroende av dessa system för positionering, navigering och tidsangivelser.

Transportstyrelsen arbetar nu både nationellt och internationellt för att hantera situationen. Sverige representeras av Transportstyrelsen i ICAO, där frågan bevakas aktivt.

Kustbevakningen sätts in mot ryska skuggflottan

Den svenska kustbevakningen har fått ett nytt uppdrag sedan i somras – att hålla koll på den ryska skuggflottan.
Ryssland pekas ut i internationellt samarbete

I början av juni lämnade Sverige, tillsammans med Finland, Estland, Litauen, Lettland och Polen, in en gemensam inlaga till Internationella civila luftfartsorganisationens råd. Inlagan behandlar den allvarliga situationen med störningar relaterade till GNSS-systemet i Östersjöregionen och norra Europa.

Den innehåller detaljerade beskrivningar av de senaste incidenterna av positionsmanipulering och störningssignaler som riktats mot navigationssystem. Enligt inlagan har källan till störningarna på Östersjön kunnat härledas till Rysslands territorium.

Dessa störningar betraktas som en säkerhetsrisk för internationell civil luftfart och går emot Chicagokonventionens bestämmelser. ICAOs råd har uttryckt stor oro och uppmanat Ryssland att omedelbart upphöra med störningarna.

Trots påtryckningar från rådet har störningarna fortsatt att öka. Därför förbereds nu frågan för att lyftas vidare till ICAOs Generalförsamling under hösten för vidare hantering.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

