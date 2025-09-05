Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön

Under det senaste året har Transportstyrelsen observerat en dramatisk ökning av störningar mot system för satellitbaserad navigering, ett problem som i synnerhet drabbat Östersjöområdet.

Med nästan dagliga rapporter från flygplan som drabbats, har situationen blivit så pass allvarlig att den nu lyfts till FN:s flygorgan ICAO.

Problematiken, som identifierats för flera år sedan, har successivt tilltagit sedan slutet av 2023 och har under de senaste tolv månaderna intensifierats på Östersjön.

Initialt var störningarna koncentrerade till de östra delarna av svenskt luftrum, över internationellt vatten, men har nu spridit sig.

“På senare tid har störningarna ökat både rent geografiskt och i omfattning. Nu förekommer störningarna inom ett större område både över vatten och landområden i Sverige”, säger Andreas Holmgren, enhetschef på Transportstyrelsen.

GPS-kaoset tros komma från Ryssland. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Säkerhetsrisk som påverkar all infrastruktur på Östersjön

Störningarna drabbar navigationssystemen som används av flygplan. Piloter rapporterar nästan dagligen om påverkade system för satellitbaserad navigation.

“Det här är allvarligt och det är en säkerhetsrisk för den civila luftfarten, inte minst med tanke på störningarnas omfattning, varaktighet och karaktär”, förklarar Holmgren.

GNNS-störningar (Foto: Transportstyrelsen)

Trots att piloter har alternativa sätt att navigera, betonas allvaret i situationen.

Det är inte enbart luftfarten som påverkas, utan hela den kritiska infrastrukturen. Detta innefattar även sjöfarten, då många samhällsviktiga funktioner är beroende av dessa system för positionering, navigering och tidsangivelser.

Transportstyrelsen arbetar nu både nationellt och internationellt för att hantera situationen. Sverige representeras av Transportstyrelsen i ICAO, där frågan bevakas aktivt.