Nya Pixel 10 markerar Googles strategiska skifte mot AI

Standardmodellen är inte standard längre

En av de största nyheterna med Pixel 10-serien är hur Google valt att uppdatera kamerasystemet. För första gången någonsin får standardmodellen Pixel 10 en dedikerad telelins med 5x optisk zoom, en funktion som traditionellt bara funnits på de dyraste flaggskeppen.

För att kunna erbjuda detta har dock de andra kamerasensorerna på basmodellen blivit något nedgraderade. På Pro-modellerna har kamerasensorerna inte ändrats mycket, men Google satsar istället på mjukvaran och AI-funktioner, som till exempel “Pro Res Zoom” som med hjälp av AI kan ge en upp till 100x digital zoom med bra bildkvalitet.

Priset för Pixel 10-serien är aggressivt.

Google är fast beslutna att ta marknadsandelar och den här prissättningen gör dem till en stark konkurrent.

Pixel Watch 4 och nya hörlurar

Pixel Watch 4 (Foto: Google)

Google släppte inte bara nya telefoner utan även en ny smartklocka, Pixel Watch 4. Den har samma runda design som tidigare, men med viktiga förbättringar på insidan. Klockan kommer i två storlekar och har fått ett större batteri som ger upp till 40 timmars batteritid.

Laddningen har också blivit snabbare och kan nu gå från noll till 50 procent på bara 15 minuter. Dessutom har klockan fått en ny processor för att hantera AI-funktioner snabbare och nya hälsomöjligheter som “Emergency Satellite Communications”.

Pixel BudsPro 2 (Foto: Google)

Även hörlurarna har fått en uppdatering. De nya Pixel Buds Pro 2 drivs av ett nytt, eget chip som gör att de kan minska buller dubbelt så effektivt som föregångarna. De är dessutom mindre och lättare, och tack vare den djupa integrationen med AI-assistenten Gemini kan du styra dem helt hands-free.

För de som vill ha ett billigare alternativ finns nu Pixel Buds 2a, som fått funktioner som tidigare bara fanns på de dyrare modellerna, som aktiv brusreducering och spatial audio.

Pixel Buds 2a (Foto: Google)

Pixelsnap och en ny laddningsstrategi

En av de största nyheterna på tillbehörsfronten är Googles nya trådlösa laddningssystem, som kallas Pixelsnap. Systemet är Googles svar på Apples MagSafe och baseras på den nya Qi2-standarden.

Pixelsnap charger och Pixelsnap charger with stand. (Foto: Google)

Alla nya Pixel 10-telefoner har inbyggda magneter som gör att olika tillbehör, som laddare och stativ, enkelt kan fästas på baksidan.

Den nya laddningspucken Pixelsnap Charger kostar 440 kronor, medan en modell med stativ kostar 775 kronor. De nya telefonerna stöder också snabbare trådlös laddning med Pixelsnap.

Pixelsnap ring stand och Pixelsnap skalskydd. (Foto: Google)

Denna satsning på ett komplett ekosystem av enheter och tillbehör visar att Google är redo att på allvar utmana konkurrenterna. Genom att fokusera på AI och smidig integration mellan alla produkter skapar de en upplevelse som är svår för andra att matcha.

Modell Lagringsutrymme Pris Pixel 10 128GB 10 490kr 256GB 11 490kr Pixel 10 Pro 128GB 12 790kr 256GB 13 790kr 512GB 16 190kr 1TB 19 390kr Pixel 10 Pro XL 256GB 14 990kr 512GB 16 490kr 1TB 20 590kr Pixel 10 Pro Fold 256GB 21 990kr 512GB 24 490kr 1TB 27 690kr Pixel Watch 4 41 mm LTE 5 990kr 41 mm WiFi 4 790kr 45 mm LTE 6 690kr 45 mm WiFi 5 490kr Pixel Buds 2a 1 799kr

