Nya Pixel 10 markerar Googles strategiska skifte mot AI

Google har precis lanserat sin nya uppsättning av telefoner, klockor och tillbehör. (Foto: Google)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Google lanserade nya Pixel 10-serien. Företaget satsar på ett integrerat ekosystem där AI är den samlande kraften.

Google har genomfört en strategisk kursändring i och med lanseringen av den senaste Pixel 10-serien. Företaget satsar inte enbart på tekniska specifikationer, utan bygger i stället ett djupt integrerat ekosystem där artificiell intelligens är den sammanhållande kraften.

Denna övergång, som visades upp under “Made by Google”-evenemanget i New York, syftar till att skapa en sömlös upplevelse där alla enheter arbetar i perfekt harmoni.

Pixel 10-serien – mer än bara en telefon

Pixel 10 PRO, obsidian (Foto: Google)
Vid evenemanget presenterade Google inte bara fyra nya smartphones, utan även en rad andra produkter som alla är tänkta att fungera perfekt tillsammans.

Kärnan i de nya telefonerna är det egenutvecklade Tensor G5-chippet, som är specialutvecklat för att hantera komplexa AI-uppgifter direkt på enheten. Detta chip gör att telefonen blir smartare på ett helt nytt sätt.

Pixel 10 PRO XL (Foto: Google)
Designen på Pixel 10-serien är en förfining av tidigare modeller. Den kända horisontella kamerastången är kvar men ska nu ha en smidigare form.

Telefonerna har en ram av titan och ett matt glas på baksidan för bättre grepp. Alla modeller är skyddade av tåligt Corning Gorilla Glass Victus 2 och är dessutom vattentåliga.

Skärmarna har fått en rejäl uppgradering med en toppljusstyrka på upp till 3 000 nits, vilket gör att de är lätta att läsa även i starkt solljus.

Pixel 10 PRO Fold. Går inte att köpa än, kommer senare i höst. (Foto: Google)
Standardmodellen är inte standard längre

En av de största nyheterna med Pixel 10-serien är hur Google valt att uppdatera kamerasystemet. För första gången någonsin får standardmodellen Pixel 10 en dedikerad telelins med 5x optisk zoom, en funktion som traditionellt bara funnits på de dyraste flaggskeppen.

För att kunna erbjuda detta har dock de andra kamerasensorerna på basmodellen blivit något nedgraderade. På Pro-modellerna har kamerasensorerna inte ändrats mycket, men Google satsar istället på mjukvaran och AI-funktioner, som till exempel “Pro Res Zoom” som med hjälp av AI kan ge en upp till 100x digital zoom med bra bildkvalitet.

Priset för Pixel 10-serien är aggressivt.

Google är fast beslutna att ta marknadsandelar och den här prissättningen gör dem till en stark konkurrent.

Pixel Watch 4 och nya hörlurar

Pixel Watch 4 (Foto: Google)
Google släppte inte bara nya telefoner utan även en ny smartklocka, Pixel Watch 4. Den har samma runda design som tidigare, men med viktiga förbättringar på insidan. Klockan kommer i två storlekar och har fått ett större batteri som ger upp till 40 timmars batteritid.

Laddningen har också blivit snabbare och kan nu gå från noll till 50 procent på bara 15 minuter. Dessutom har klockan fått en ny processor för att hantera AI-funktioner snabbare och nya hälsomöjligheter som “Emergency Satellite Communications”.

Pixel BudsPro 2 (Foto: Google)
Även hörlurarna har fått en uppdatering. De nya Pixel Buds Pro 2 drivs av ett nytt, eget chip som gör att de kan minska buller dubbelt så effektivt som föregångarna. De är dessutom mindre och lättare, och tack vare den djupa integrationen med AI-assistenten Gemini kan du styra dem helt hands-free.

För de som vill ha ett billigare alternativ finns nu Pixel Buds 2a, som fått funktioner som tidigare bara fanns på de dyrare modellerna, som aktiv brusreducering och spatial audio.

Pixel Buds 2a (Foto: Google)
Pixelsnap och en ny laddningsstrategi

En av de största nyheterna på tillbehörsfronten är Googles nya trådlösa laddningssystem, som kallas Pixelsnap. Systemet är Googles svar på Apples MagSafe och baseras på den nya Qi2-standarden.

Pixelsnap charger och Pixelsnap charger with stand. (Foto: Google)
Alla nya Pixel 10-telefoner har inbyggda magneter som gör att olika tillbehör, som laddare och stativ, enkelt kan fästas på baksidan.

Den nya laddningspucken Pixelsnap Charger kostar 440 kronor, medan en modell med stativ kostar 775 kronor. De nya telefonerna stöder också snabbare trådlös laddning med Pixelsnap.

Pixelsnap ring stand och Pixelsnap skalskydd. (Foto: Google)
Denna satsning på ett komplett ekosystem av enheter och tillbehör visar att Google är redo att på allvar utmana konkurrenterna. Genom att fokusera på AI och smidig integration mellan alla produkter skapar de en upplevelse som är svår för andra att matcha.

ModellLagringsutrymmePris
Pixel 10128GB10 490kr
256GB11 490kr
Pixel 10 Pro128GB12 790kr
256GB13 790kr
512GB16 190kr
1TB19 390kr
Pixel 10 Pro XL256GB14 990kr
512GB16 490kr
1TB20 590kr
Pixel 10 Pro Fold256GB21 990kr
512GB24 490kr
1TB27 690kr
Pixel Watch 441 mm LTE5 990kr
41 mm WiFi4 790kr
45 mm LTE6 690kr
45 mm WiFi5 490kr
Pixel Buds 2a1 799kr

Iphone 17 air – Apples tunnaste mobil någonsin?

Apple förbereder sig för att avslöja en helt ny produkt nästa år. En sensationellt tunn telefon kan vara på gång, och den kan komma att bli en del av den

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

