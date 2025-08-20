Google lanserade nya Pixel 10-serien. Företaget satsar på ett integrerat ekosystem där AI är den samlande kraften.
Nya Pixel 10 markerar Googles strategiska skifte mot AI
Mest läst i kategorin
AI-datacenter kan släckas ner – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Chat GPT:s energichock: "20 gånger mer"
Energiförbrukningen hos senaste Chat GPT är kraftigt högre än tidigare modeller. Stigande kostnader och miljöpåverkan är följder. Hur mycket energi förbrukar den senaste versionen av Chat GPT? Det finns inga officiella uppgifter, men helt klart är att det är betydligt mer än tidigare modeller, skriver Oilprice. Open AI har inte släppt några officiella siffror, men …
Nya ChatGPT - ett fiasko?
OpenAI:s senaste storsatsning, GPT-5, marknadsfördes som ett enormt tekniskt lyft. Men lanseringen har snabbt förvandlats till en krishantering för vd Sam Altman. Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han. Han …
Iphone 17 air – Apples tunnaste mobil någonsin?
Apple förbereder sig för att avslöja en helt ny produkt nästa år. En sensationellt tunn telefon kan vara på gång, och den kan komma att bli en del av den nya Iphone 17-serien. Ryktena kring Apple och dess kommande telefonmodeller för 2025 har varit många, men en specifik modell sticker ut. Den kallas Iphone 17 …
Intel-ingenjör dömd för stöld av hemligheter till Microsoft
En ingenjör som arbetade för teknikföretaget Intel, och som senare började på konkurrenten Microsoft, har nu blivit dömd. Han hade stulit hemligheter från sin gamla arbetsplats och nu har han fått sin dom, skriver The Oregonian. Ingenjören, som nu arbetar med vin, blev dömd till villkorlig dom och måste betala en stor summa pengar i …
Google har genomfört en strategisk kursändring i och med lanseringen av den senaste Pixel 10-serien. Företaget satsar inte enbart på tekniska specifikationer, utan bygger i stället ett djupt integrerat ekosystem där artificiell intelligens är den sammanhållande kraften.
Denna övergång, som visades upp under “Made by Google”-evenemanget i New York, syftar till att skapa en sömlös upplevelse där alla enheter arbetar i perfekt harmoni.
Pixel 10-serien – mer än bara en telefon
Vid evenemanget presenterade Google inte bara fyra nya smartphones, utan även en rad andra produkter som alla är tänkta att fungera perfekt tillsammans.
Kärnan i de nya telefonerna är det egenutvecklade Tensor G5-chippet, som är specialutvecklat för att hantera komplexa AI-uppgifter direkt på enheten. Detta chip gör att telefonen blir smartare på ett helt nytt sätt.
Designen på Pixel 10-serien är en förfining av tidigare modeller. Den kända horisontella kamerastången är kvar men ska nu ha en smidigare form.
Telefonerna har en ram av titan och ett matt glas på baksidan för bättre grepp. Alla modeller är skyddade av tåligt Corning Gorilla Glass Victus 2 och är dessutom vattentåliga.
Skärmarna har fått en rejäl uppgradering med en toppljusstyrka på upp till 3 000 nits, vilket gör att de är lätta att läsa även i starkt solljus.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Standardmodellen är inte standard längre
En av de största nyheterna med Pixel 10-serien är hur Google valt att uppdatera kamerasystemet. För första gången någonsin får standardmodellen Pixel 10 en dedikerad telelins med 5x optisk zoom, en funktion som traditionellt bara funnits på de dyraste flaggskeppen.
För att kunna erbjuda detta har dock de andra kamerasensorerna på basmodellen blivit något nedgraderade. På Pro-modellerna har kamerasensorerna inte ändrats mycket, men Google satsar istället på mjukvaran och AI-funktioner, som till exempel “Pro Res Zoom” som med hjälp av AI kan ge en upp till 100x digital zoom med bra bildkvalitet.
Priset för Pixel 10-serien är aggressivt.
Google är fast beslutna att ta marknadsandelar och den här prissättningen gör dem till en stark konkurrent.
Pixel Watch 4 och nya hörlurar
Google släppte inte bara nya telefoner utan även en ny smartklocka, Pixel Watch 4. Den har samma runda design som tidigare, men med viktiga förbättringar på insidan. Klockan kommer i två storlekar och har fått ett större batteri som ger upp till 40 timmars batteritid.
Laddningen har också blivit snabbare och kan nu gå från noll till 50 procent på bara 15 minuter. Dessutom har klockan fått en ny processor för att hantera AI-funktioner snabbare och nya hälsomöjligheter som “Emergency Satellite Communications”.
Även hörlurarna har fått en uppdatering. De nya Pixel Buds Pro 2 drivs av ett nytt, eget chip som gör att de kan minska buller dubbelt så effektivt som föregångarna. De är dessutom mindre och lättare, och tack vare den djupa integrationen med AI-assistenten Gemini kan du styra dem helt hands-free.
För de som vill ha ett billigare alternativ finns nu Pixel Buds 2a, som fått funktioner som tidigare bara fanns på de dyrare modellerna, som aktiv brusreducering och spatial audio.
Pixelsnap och en ny laddningsstrategi
En av de största nyheterna på tillbehörsfronten är Googles nya trådlösa laddningssystem, som kallas Pixelsnap. Systemet är Googles svar på Apples MagSafe och baseras på den nya Qi2-standarden.
Alla nya Pixel 10-telefoner har inbyggda magneter som gör att olika tillbehör, som laddare och stativ, enkelt kan fästas på baksidan.
Den nya laddningspucken Pixelsnap Charger kostar 440 kronor, medan en modell med stativ kostar 775 kronor. De nya telefonerna stöder också snabbare trådlös laddning med Pixelsnap.
Denna satsning på ett komplett ekosystem av enheter och tillbehör visar att Google är redo att på allvar utmana konkurrenterna. Genom att fokusera på AI och smidig integration mellan alla produkter skapar de en upplevelse som är svår för andra att matcha.
|Modell
|Lagringsutrymme
|Pris
|Pixel 10
|128GB
|10 490kr
|256GB
|11 490kr
|Pixel 10 Pro
|128GB
|12 790kr
|256GB
|13 790kr
|512GB
|16 190kr
|1TB
|19 390kr
|Pixel 10 Pro XL
|256GB
|14 990kr
|512GB
|16 490kr
|1TB
|20 590kr
|Pixel 10 Pro Fold
|256GB
|21 990kr
|512GB
|24 490kr
|1TB
|27 690kr
|Pixel Watch 4
|41 mm LTE
|5 990kr
|41 mm WiFi
|4 790kr
|45 mm LTE
|6 690kr
|45 mm WiFi
|5 490kr
|Pixel Buds 2a
|1 799kr
Iphone 17 air – Apples tunnaste mobil någonsin?
Apple förbereder sig för att avslöja en helt ny produkt nästa år. En sensationellt tunn telefon kan vara på gång, och den kan komma att bli en del av den
Missa inte:
Det här har Lasse Åberg gjort med sina miljoner. News 55
Pensionsåldern för offentlig sektor höjs efter årsskiftet – med två år. E55
Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Nya Pixel 10 markerar Googles strategiska skifte mot AI
Google lanserade nya Pixel 10-serien. Företaget satsar på ett integrerat ekosystem där AI är den samlande kraften. Google har genomfört en strategisk kursändring i och med lanseringen av den senaste Pixel 10-serien. Företaget satsar inte enbart på tekniska specifikationer, utan bygger i stället ett djupt integrerat ekosystem där artificiell intelligens är den sammanhållande kraften. Denna …
SVT:s vd bakom petning av Leijegard
På SVT:s stora pressträff för höstens säsong fick Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling en kort pratstund med SVT:s relativt färska vd Ann Lagercrantz. Vi försökte få henne att säga något riktigt kontroversiellt om puss-gate på SVT – men det var inte det lättaste. Cyberattackerna och flytten av kyrkan i Kiruna, däremot, är sånt hon går …
Arlanda är långt efter Kastrup – nu även sämre än Gardermoen
I juli passerade Oslo Gardermoen Stockholm Arlanda i antal resenärer – och Köpenhamn Kastrup fortsätter som ohotad etta. Sverige har därmed halkat ned till tredje plats i Norden, medan norrmännen glänser med rekordtrafik och punktlighet i världsklass. Kastrup drar ifrån Med drygt 3,3 miljoner passagerare i juli är Kastrup den självklara hubben för hela Skandinavien. …
När visumet kostar mer än flygbiljetten
Att betala överpris för en drink på Sturehof är en sak, men för en PDF till Storbritannien känns det genast mindre glamouröst. Ändå är det precis vad tusentals resenärer gör – helt i onödan. En svensk på villovägar Ett ögonvittne, som vill vara anonymt, berättar för Perfect Weekend hur nära det var att de betalade …
Oligarkens superyacht förbränner 1 000 liter diesel – bara för luftkonditioneringen
När solen steker över Medelhavet svalkar det behagligt i salongerna på en superyacht som tillhör världens mest påkostade. Men bekvämligheten har ett pris och det handlar inte om småpengar. Båten tillhör den ryske oligarken Roman Abramovich, och enligt tyska Focus förbrukar den enorma mängder bränsle även när den ligger för ankar. Bara för att hålla …