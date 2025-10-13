Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera

Northrop Grumman B-21 Raider (Foto: Northrop Grumman)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller.

Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en “sjätte generationens krigsflygplan” och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 år.

Nu kommer nya uppgifter om planets kapacitet och vad det faktiskt är designat för, skriver Jalopnik.

En ersättare till det åldrande flygvapnet

Den amerikanska militären har länge förlitat sig på en flotta av tunga bombplan, där vissa modeller snart närmar sig pensionsåldern. Exempelvis tillverkades det sista flygplanet av modellen Boeing B-52 Stratofortress redan 1962. Trots sin ålder är dessa plan fortfarande operativa och kan bära kärnvapen.

Behovet av ett modernare flygplan har varit uppenbart, och 2015 tilldelades Northrop Grumman kontraktet för utvecklingen. Resultatet är B-21 Raider, som avtäcktes officiellt den 2 december 2022. Vid slutet av 2025 fanns redan två prototyper i luften.

B-21 Raider har fått sitt namn eftersom det är det första bombplanet från USA under 2000-talet, och är en hyllning till Doolittle Raid – den första motoffensiven mot Japan efter Pearl Harbor.

Northrop Grumman B-21 Raider (Foto: Northrop Grumman)
Teknik och innovation

Vid en första anblick har B-21 en slående likhet med sin föregångare, B-2 Spirit, med sin karakteristiska “flygande vinge”-design. Detta är ingen slump, då Northrop Grumman utvecklade båda planen och har applicerat lärdomarna från den äldre modellen.

En stor skillnad är dock storleken. B-21 är betydligt mindre; vingspannet är 40 fot kortare, vilket motsvarar ungefär 12 meter, och planets tomvikt är ungefär hälften av föregångaren. Detaljer om topphastighet och maximal höjd är ännu inte offentliga, då planet fortfarande genomgår flygtester.

Vad som däremot är känt är att B-21 är byggt med en öppen systemarkitektur. Detta innebär att det blir avsevärt enklare att byta ut och uppgradera komponenter i framtiden, vilket gör att planets tekniska specifikationer kan förändras och förbättras under dess livstid.

Northrop Grumman B-21 Raider (Foto: Northrop Grumman)
Uppdragsprofil och lastkapacitet

De tunga amerikanska bombplanens huvuduppgift är att leverera tillräckligt med sprängladdningar för att förinta ett helt område. Både B-2 och B-52 har dessutom förmågan att bära kärnvapen. B-21:s uppgift är att axla båda dessa roller under 2000-talet.

Eftersom B-21 är både mindre och lättare än B-2, har det också en begränsad lastkapacitet. Dess maximala startvikt ligger på cirka 81 600 kilogram, och lastkapaciteten är cirka 9 070 kilogram – ungefär hälften av vad B-2 kan bära.

Som jämförelse väger de bunker buster-bomber som B-2 använde mot Irans kärnanläggningar cirka 13 600 kilogram styck, vilket är för tungt för B-21.

Flygvapnet har ännu inte presenterat en definitiv plan för hur deras framtida bombplansflotta ska se ut. Det är därför troligt att B-2-planen kommer att fortsätta flyga parallellt med de nya B-21.

Northrop Grumman B-21 Raider (Foto: Northrop Grumman)
Framtidens plattform

B-21 kommer att ha en besättning på två personer: en pilot och en uppdragsledare. Men det finns också en möjlighet att planet kan flyga helt utan besättning, då det designas för både bemannade och obemannade operationer med hjälp av framtida artificiell intelligens. Detta gör planet till en viktig testbädd för vapenautomation, där lärdomarna kan appliceras på andra flygplan.

Dessutom kan B-21-designen användas direkt i andra flygplan i vad Northrop Grumman kallar “en större familj av system”. Detta inkluderar förmågor som spaning, elektronisk attack och nätverkskapacitet över flera domäner.

B-21 är även designat för att kunna integreras med så kallade “trogna följeslagare”-drönare (loyal wingman drones). Planet kan därmed fungera som ett flygande högkvarter för drönaroperationer, allt dolt för radar.

Northrop Grumman B-21 Raider (Foto: Northrop Grumman)
Kostnadseffektiv framgång

När det gäller Pentagon är budgetöverskridanden snarare regel än undantag. Därför är det anmärkningsvärt att B-21 faktiskt är under budget. Projektet har lyckats spara cirka 21,5 miljarder svenska kronor i utvecklingskostnader.

Northrop Grumman hävdar också att driftskostnaderna för B-21 kommer att vara lägre än för B-2. Om detta stämmer, innebär det att B-21 Raider kan erbjuda nästa generations smygteknik till ett reducerat pris. Detta skulle i sin tur göra det möjligt för flygvapnet att ha en större flotta. Ur ett avskräckningsperspektiv är en stor flotta av odetekterbara tunga bombplan ett kraftfullt hot.

Mest sålda flyget i historien

Ett A320neo med destination Saudiarabien markerade slutet på en era. Leveransen blev den som slutligen gav Airbus övertaget över Boeing. Efter decennier
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

