Dagens PS
Teknik

Nya ChatGPT - ett fiasko? 

ChatGPT
Mottagandet blev inte riktigt som Altman tänkt sig (Foto: Pexels/Mark Schiefelbein/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

OpenAI:s senaste storsatsning, GPT-5, marknadsfördes som ett enormt tekniskt lyft. Men lanseringen har snabbt förvandlats till en krishantering för vd Sam Altman. 

Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han.

Han jämförde uppgraderingen med när iPhone fick retina-skärm och lovade en markant förbättrad upplevelse.

Men när användarna började testa modellen dröjde det inte länge innan sociala medier fylldes av exempel på märkliga fel. 

Läs mer: OpenAI: GPT-5 uppgraderar ChatGPT till “doktorandnivå”. Dagens PS

Gearge Washingion?

Journalisten Tim Burke bad modellen visa en bild på USA:s första tolv presidenter. Resultatet blev nio personer, felstavade namn som ”Gearge Washingion” och felaktiga porträtt. 

En liknande förfrågan om de senaste tolv presidenterna gav två versioner av George W. Bush, varav en inte ens såg ut att vara han.

Teknikkritikern Ed Zitron visade på Bluesky hur GPT-5 dessutom misslyckades med att korrekt märka ut USA:s delstater på en karta. Vermont döptes fel och delstaten Virginia blev till ”Yirginia”.

Användarna saknar personligheten från GPT-4o

Kritiken handlar dock inte bara om felen. 

Många upplever att GPT-5 har en mer stel och intetsägande personlighet. Dessutom har OpenAI pensionerat tidigare versioner, som den populära GPT-4o, vilket fått tusentals användare att skriva under en namninsamling för att få tillbaka den.

”Jag är så klar med ChatGPT 5”, skrev en användare på Reddit och beskrev hur modellen ”spårade ur” när den skulle hantera en enkel uppgift. Den raderade moment och flyttade deadlines utan anledning.

OpenAI
Det blev lite mer skakigt än vi hoppats på, medger Altman (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT)

Altman tvingades backa

Mindre än ett dygn efter lanseringen lovade Sam Altman att GPT-4o åter skulle bli tillgänglig för betalande kunder. 

”Vi förväntade oss lite skakighet när vi rullar ut så många saker på en gång”, skrev han enligt CNN. ”Men det blev lite mer skakigt än vi hoppats på”, tillade han. 

OpenAI har i ett blogginlägg sagt att man optimerar GPT-5, men det är tydligt att mottagandet blev en kalldusch.

Kritiker: ”Brände varumärket”

”Jag trodde ärligt talat inte att OpenAI skulle bränna varumärket på något så mediokert”, skrev AI-forskaren och kritikern Gary Marcus i ett blogginlägg

Han menar att OpenAI:s värdering borde ta stryk och pekar på att bolaget fortfarande inte är lönsamt, sänker priser för att behålla användare och tappar talang i en allt hårdare konkurrens.

Läs också: Byggde ChatGPT – nu utmanar hennes bolag Open AI. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

