Nya ChatGPT - ett fiasko? 

Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han.

Han jämförde uppgraderingen med när iPhone fick retina-skärm och lovade en markant förbättrad upplevelse.

Men när användarna började testa modellen dröjde det inte länge innan sociala medier fylldes av exempel på märkliga fel.

Gearge Washingion?

Journalisten Tim Burke bad modellen visa en bild på USA:s första tolv presidenter. Resultatet blev nio personer, felstavade namn som ”Gearge Washingion” och felaktiga porträtt.

En liknande förfrågan om de senaste tolv presidenterna gav två versioner av George W. Bush, varav en inte ens såg ut att vara han.

Teknikkritikern Ed Zitron visade på Bluesky hur GPT-5 dessutom misslyckades med att korrekt märka ut USA:s delstater på en karta. Vermont döptes fel och delstaten Virginia blev till ”Yirginia”.