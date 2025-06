Ny lagringsjätte på väg: 150 TB diskar

Mozaic-plattformen: Steg för steg mot högre kapacitet

Företagets förtroende stärks av nyligen uppnådda milstolpar, skriver Forbes. Mozaic 3, som levererar 3 terabyte per disk, är nu i volymproduktion. Nästa steg, Mozaic 4 (4 terabyte per disk), planeras för kundkvalificering under nästa kvartal och volymleveranser under första halvåret 2026. Därefter siktar Seagate på Mozaic 5, med 5 terabyte per disk, planerad för kundkvalificering sent 2027 eller tidigt 2028.

Seagate har nyligen sålt en exabyte HAMR-hårddiskar till två hyperskalare, vilket bekräftar teknikens skalbarhet. Företaget har också utvecklat en egen vertikal laserintegrationsteknik som binder lasrar skapade på en skiva till huvuden skapade på en annan, vilket förväntas minska kostnader och förbättra prestanda. Denna interna laserdesign, som kallas “laser in slider”, möjliggör produktion i större volymer och är mer kapitaleffektiv än tidigare externa laserkonfigurationer.

Kostnadsfördelar och nya marknader väntar

Övergången från traditionella PMR-hårddiskar till HAMR-baserade Mozaic-enheter med högre lagringskapacitet per disk, från 2,4 terabyte med PMR till 4,0 terabyte med HAMR, kan minska enhetskostnaden för en given lagringskapacitet med 10-15 procent. Detta möjliggör även att Seagate kan minska antalet hårddiskplattformar som erbjuds kunderna.

Enligt B.S. Teh, Seagates Chief Commercial Officer, lagras 87 procent av all data i datacenter enligt IDC. Han menar att hårddiskar kommer att förbli den föredragna lösningen för masslagring genom att bibehålla den 6 gånger större kapacitetskostnadsfördelen jämfört med SSD:er, samtidigt som de erbjuder utrymme, energi och kostnadseffektiv lagring för datacenter.

För en exabyte-utrullning kan övergången från 24 terabyte till 40 terabyte enheter minska antalet enheter från 42 000 till 25 000, vilket innebär betydande besparingar i både strömförbrukning och utrymme, omkring 40 procent förbättring.

Seagate förväntar sig en fortsatt 20 procent kumulativ årlig tillväxttakt för exabyte-lagring fram till 2028, med en beräknad total datacenterslagringsintäkt som växer från 138 miljarder svenska kronor under 2024 till 244 miljarder svenska kronor under 2028. Företagets vd, Dave Mosley, rapporterade att Seagate under de senaste 12 månaderna, fram till den 28 mars 2025, hade levererat 550 exabyte hårddisklagring.

Deras affärsmodell har skiftat mot “build-to-order”, där cirka 70 procent av datacentervolymen byggs på beställning. Detta ökar förutsägbarheten och minskar risken för överproduktion. Seagate är övertygat om att deras strategi, med fokus på avancerad teknik och kostnadseffektivitet, kommer att säkerställa deras ledande position inom datalagringsindustrin under det kommande decenniet och bortom.

Nya revolutionerande hårddiskar med terabyte-rekord

Seagates framsteg med HAMR-tekniken öppnar dörrar för att driva datalagring till nya nivåer. De 15 terabyte-diskarna är inte bara en teknisk bedrift, utan också en nyckel till att uppnå de efterlängtade 150 terabyte-hårddiskarna, vilket kommer att revolutionera hur företag och organisationer hanterar sina enorma datamängder. Detta kommer att innebära en avsevärd ökning i kapacitet, vilket möjliggör mer effektiv och tätare lagring.

Framtiden för datacenter ser annorlunda ut

Med den snabba utvecklingen av data och AI-applikationer står datacentren inför ständiga utmaningar. Seagates fokus på att optimera kostnad per terabyte, minska energiförbrukningen och erbjuda enastående TCO (Total Cost of Ownership) kommer att vara avgörande för att möta framtidens krav. Denna strävan efter effektivitet kommer inte bara att gynna stora molntjänstleverantörer utan också den växande marknaden för edge-datacenter, där lokal lagring och bearbetning blir allt viktigare.

