Självkörande jätten skickade hemlig data till kina – trots löftet till USA

TuSimple fick böta 63 miljoner kronor

En efterföljande utredning av Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) slog fast att datadelningen tekniskt sett inte bröt mot det specifika avtalet, men TuSimple fick ändå böta 63 miljoner kronor för andra överträdelser, utan att erkänna skuld.

Detta avslöjande kommer efter att det tidigare rapporterats att vissa aktieägare försökt stoppa TuSimple från att överföra cirka 4,7 miljarder kronor i amerikanska medel till sitt kinesiska dotterbolag, i samband med en omställning mot AI-animation. En av medgrundarna, Xiaodi Hou, kämpar nu i domstol för att få kontroll över sina rösträtter och driva på för en likvidation av företaget, som i december 2024 officiellt bytte namn till CreateAI.

TuSimple, som grundades 2015 och snabbt blev en pionjär inom självkörande lastbilar med investeringar på cirka 21 miljarder kronor, har varit föremål för kontroverser sedan sin börsintroduktion 2021. Interna stridigheter och federala utredningar om bolagets kopplingar till Kina ledde till beslutet att avsluta den amerikanska verksamheten och avnotera sig från börsen i januari 2024.

Målet var att flytta verksamheten till Kina, men CFIUS-avtalet och domstolsbeslut som förbjöd överföring av tillgångar har gjort detta nästan omöjligt. Wall Street Journals rapportering lyfter fram en tidigare kontrovers kring Hydron, ett kinesiskt startupbolag grundat av TuSimples medgrundare Lu Chen, som delade kontor med TuSimple China. Hydron, som också finansierades av kinesiskt kapital, hade nära band till TuSimple, och anställda delade konfidentiell information och arbetade för båda företagen.

Tekniköverföringarnas omfattning och konsekvenser

TuSimple förhandlade 2021 fram ett avtal mellan Hydron och Foton om att utveckla autonoma lastbilar. Foton, ett dotterbolag till statligt ägda BAIC Group, har kopplingar till kinesisk militär teknik inom självkörande fordon. Genom e-post, Slack-meddelanden och videokonferenser skickade TuSimple detaljerade tekniska instruktioner – inklusive specifikationer för servrar, bromsar, sensorer, styrning, strömförsörjning och chip – till sina kinesiska partners.

Anställda i Peking laddade också rutinmässigt ner autonomi-källkod som utvecklats av amerikanska ingenjörer. Xiaodi Han, en USA-baserad TuSimple-anställd, uttryckte frustration över att Foton krävde “många detaljer” från TuSimples testkörningar i Texas, vilket beskrevs som “ganska tidskrävande.”

Denna tekniköverföring har blivit ett tydligt exempel på svagheterna i amerikanska lagar som ska balansera utländska investeringar med skyddet av amerikansk expertis. Fallet TuSimple har påverkats hur USA nu hanterar företag med kinesiska band.

I februari uppmanade den dåvarande presidenten Trump sin administration att sluta använda vissa övervakningsavtal för riskfyllda företag, delvis på grund av frustrationen över hur mycket immateriella rättigheter TuSimple lyckades exportera till Kina. Vissa tjänstemän anser nu att USA bör vara mer benäget att blockera Kina-stödda affärsavtal helt och hållet.

TuSimple-fallet har också bidragit till nya regler från handelsdepartementet som förbjuder försäljning av internetanslutna bilar och komponenter med kinesiska kopplingar, med liknande regler för kommersiella fordon på gång. Trots att en CFIUS-utredning 2022 initialt inte fann att TuSimple brutit mot avtalet, hänvisades företagets ledning senare till justitiedepartementet för möjliga anklagelser om stöld av affärshemligheter och ekonomiskt spioneri.

FBI och SEC har inlett utredningar, och handelsdepartementet stoppade ett försök att skeppa Nvidia AI-chip ut ur landet. En intern utredning initierad av TuSimples styrelse fann bevis på djupa och långvariga band med det kinesiska företaget Hydron.

Hou har startat ett nytt företag, Bot Auto, i Texas, som också fokuserar på självkörande lastbilar och är delvis finansierat med kinesiskt kapital, men Hou hävdar att ingen utländsk enhet har en kontrollerande majoritetsandel. Samtidigt använder Chen och TuSimples vd Cheng Lu medel från TuSimple för en ny satsning i Kina som skapar AI för animation, och avfärdar de amerikanska utredningarna som “relativt små problem”.

