Företag samlar in tusentals timmar av människors vardag för att lära robotar att arbeta i hem, butiker och vårdmiljöer.
Dina vardagssysslor kan träna framtidens robotar
Att dammsuga, laga mat eller vattna blommor kan snart få en helt ny betydelse.
I takt med att utvecklingen av humanoida robotar accelererar växer efterfrågan på data som visar hur människor faktiskt rör sig och arbetar i vardagen.
Flera teknikbolag samlar nu in videomaterial där människor utför enkla sysslor i hemmet.
Syftet är att ge robotar en mer realistisk förståelse av hur uppgifter ska utföras i verkliga miljöer.
Utvecklingen går snabbt och påverkar redan industrin i grunden.
I takt med att humanoida robotar blir allt mer avancerade varnar experter för att traditionella fabriksjobb kan försvinna när maskiner tar över uppgifter som tidigare krävde mänsklig arbetskraft.
Ny typ av arbete växer fram
Utvecklingen har skapat en ny arbetsmarknad.
Personer utrustas med kameror och instruktioner för att filma allt från matlagning till städning.
Materialet används sedan för att träna robotar att tolka rörelser, objekt och situationer.
“Tillverkning, lager, butiker och vård kräver alla den här typen av data”, säger en ansvarig inom robotdata.
Det handlar om så kallad förstapersonsdata, där kameran fångar exakt vad en människa ser och gör.
Den typen av information anses vara avgörande för att robotar ska kunna agera självständigt i komplexa miljöer.
Miljarder timmar krävs
Trots att mängden data växer snabbt är den långt ifrån tillräcklig.
Enligt branschaktörer behövs enorma volymer för att nå en nivå där robotar kan ersätta mänskligt arbete i vardagen.
“Du behöver sannolikt miljarder timmar”, säger en av experterna bakom utvecklingen.
Det speglar en bredare trend inom AI, där stora datamängder är avgörande för att systemen ska bli mer träffsäkra och flexibla.
Stor potential – men också utmaningar
Tekniken väntas spela en central roll i framtidens arbetsliv.
Robotar som kan utföra uppgifter i hemmet, i butiker eller inom vården ses som nästa stora steg inom automation.
Samtidigt återstår flera hinder.
Dagens robotar har fortfarande svårt att hantera oförutsägbara situationer, något som är vanligt i hemmiljöer.
Forskare pekar på att det som saknas är en mänsklig intuition, förmågan att förstå krafter, rörelser och risker i realtid.
Utvecklingen visar dock tydligt vart tekniken är på väg.
Det som i dag är enkla videoklipp från vardagen kan bli grunden för morgondagens robotar.
För företag innebär det en ny marknad, där data om mänskligt beteende blir en allt mer värdefull resurs.
