Dina vardagssysslor kan träna framtidens robotar

Flera teknikbolag samlar nu in videomaterial där människor utför enkla sysslor i hemmet.

Syftet är att ge robotar en mer realistisk förståelse av hur uppgifter ska utföras i verkliga miljöer.

Utvecklingen går snabbt och påverkar redan industrin i grunden.

I takt med att humanoida robotar blir allt mer avancerade varnar experter för att traditionella fabriksjobb kan försvinna när maskiner tar över uppgifter som tidigare krävde mänsklig arbetskraft.

Ny typ av arbete växer fram

Utvecklingen har skapat en ny arbetsmarknad.

Personer utrustas med kameror och instruktioner för att filma allt från matlagning till städning.

Materialet används sedan för att träna robotar att tolka rörelser, objekt och situationer.

“Tillverkning, lager, butiker och vård kräver alla den här typen av data”, säger en ansvarig inom robotdata.

Det handlar om så kallad förstapersonsdata, där kameran fångar exakt vad en människa ser och gör.

Den typen av information anses vara avgörande för att robotar ska kunna agera självständigt i komplexa miljöer.