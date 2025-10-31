Det ställs högre krav på satelliter, inte minst i försvarssammanhang. Det har fått svenska bolaget Unibap och den italienska försvarsjätten Leonardo att ingå ett nytt samarbete.
Nu ska det gå snabbare att prata med rymden
Uppsalabolaget Unibap har inte fler än ett 30-tal anställda, men ligger långt fram när det gäller analys av rymddata.
Nu tar man nästa steg genom ett nytt samarbete med den italienska försvarskoncernen Leonardo.
Samarbetet syftar till att testa och vidareutveckla Unibaps datorer för användning i en framtida satellitkonstellation med realtidsförmåga – den första i Europa i sitt slag, skriver Ny Teknik.
Analyserar datan direkt
Leonardo planerar att bygga en konstellation med 20 jordobservationssatelliter i låg omloppsbana, med uppskjutning planerad till 2027.
Systemet ska ge snabbare tillgång till bearbetad rymddata för myndigheter och försvarsorganisationer, och bygger på tekniker som edge computing och intersatellitlänkar.
Unibaps datorer används för att analysera data direkt i satelliterna i stället för att skicka ner rådata till jorden.
“Större dyrare och mer avancerade”
Genom att behandla informationen i omloppsbana kan viktiga observationer identifieras och överföras betydligt snabbare.
“Något förenklat handlar det om att möta högre krav som kommer när man går från civila till försvars- och säkerhetstillämpningar. Satelliterna blir större, dyrare och mer avancerade med lite andra kvalitetskrav och krav på livslängd”, säger Johan Åman, vd på Unibap.
De intersatellitära länkarna gör det dessutom möjligt att skicka vidare bearbetad data mellan satelliter tills den når en enhet med kontakt med marken.
Efterfrågan växer
Resultatet blir ett system som kraftigt minskar fördröjningen mellan observation och beslut – från timmar eller dagar till bara några minuter.
Satsningen sker i ett läge där efterfrågan på snabb och säker rymddata växer kraftigt, både civilt och militärt.
Edge computing i rymden gör det möjligt att hantera den ökande datavolymen från sensorer och observationer, samtidigt som belastningen på markstationer minskar, skriver Computerworld som också noterar att Kina har satsat hårt på teknologin.
Används på andra håll
I västvärlden har Unibap redan etablerat sig som en central aktör inom området.
Bolagets datorer används i den europeiska konstellationen Iride, som bland annat stödjer klimat- och civilförsvarsövervakning, samt i den svensk-danska satelliten Bifrost som samlar in och förbehandlar sjöfartsdata i Arktis.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
