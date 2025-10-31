Nu ska det gå snabbare att prata med rymden

Uppsalabolaget Unibap har inte fler än ett 30-tal anställda, men ligger långt fram när det gäller analys av rymddata.

Nu tar man nästa steg genom ett nytt samarbete med den italienska försvarskoncernen Leonardo.

Samarbetet syftar till att testa och vidareutveckla Unibaps datorer för användning i en framtida satellitkonstellation med realtidsförmåga – den första i Europa i sitt slag, skriver Ny Teknik.

Analyserar datan direkt

Leonardo planerar att bygga en konstellation med 20 jordobservationssatelliter i låg omloppsbana, med uppskjutning planerad till 2027.

Systemet ska ge snabbare tillgång till bearbetad rymddata för myndigheter och försvarsorganisationer, och bygger på tekniker som edge computing och intersatellitlänkar.

Unibaps datorer används för att analysera data direkt i satelliterna i stället för att skicka ner rådata till jorden.