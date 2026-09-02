Apple och OpenAI befinner sig i en storskalig juridisk batalj som bara expanderar. Nu står en tidigare medarbetares dator i centrum.
Apple rasar mot ex-medarbetaren – hävdar att han stulit hemligheter
Apple trappar upp sin rättsliga strid mot OpenAI och riktar nya anklagelser mot en tidigare anställd som numera arbetar för AI-bolaget.
I nya domstolshandlingar hävdar Apple att den tidigare medarbetaren Chang Liu använde konfidentiell information från Apple i sitt arbete på OpenAI.
Apple pekar bland annat på ett internt kretsschema som ska ha använts av Liu efter att han lämnat bolaget.
Ska ha försökt undanröja bevis
Även ett verktyg med samma namn som en intern Apple-applikation ska ha förekommit i hans arbete.
Anklagelserna bygger på material som Apple fått tillgång till efter att Lius tidigare arbetsdator lämnats över för granskning, skriver Techcrunch.
Enligt Apple innehåller datorn bevis som stärker företagets påstående om att företagshemligheter har förts vidare till OpenAI.
Apple hävdar dessutom att Liu försökte undanröja bevis efter att han fått veta att bolaget utredde hans agerande.
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Pekat på brister i systemet
Enligt bolaget ska han ha tagit hjälp av en OpenAI-kollega, Yu-Ting Peng, för att förstöra information i juni.
OpenAI har tidigare tillbakavisat Apples anklagelser. Bolaget har hävdat att Liu endast använde filer efter sin anställning för att hjälpa tidigare kollegor som bett om hans hjälp.
OpenAI har samtidigt pekat på brister i Apples system för att stänga av tidigare anställdas åtkomst.
Apple menar däremot att Liu kunde fortsätta komma åt företagets information genom att utnyttja en tidigare okänd säkerhetslucka i Apples autentiseringssystem.
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Många har gått över
Konflikten är en del av en större tvist om Apples företagshemligheter och OpenAIs rekrytering av Apple-personal. Apple uppger att fler än 400 tidigare Apple-anställda numera arbetar på OpenAI.
Apple vill nu att domstolen snabbt ska ingripa och bland annat stoppa OpenAI från att utveckla hårdvara baserad på Apples teknik under tiden rättsprocessen pågår.
Bolaget begär också ett snabbare bevisförfarande för att kunna undersöka om fler tidigare anställda är inblandade.
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