Apple rasar mot ex-medarbetaren – hävdar att han stulit hemligheter

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Apple pekar bland annat på ett internt kretsschema som ska ha använts av Liu efter att han lämnat bolaget.

Ska ha försökt undanröja bevis

Även ett verktyg med samma namn som en intern Apple-applikation ska ha förekommit i hans arbete.

Anklagelserna bygger på material som Apple fått tillgång till efter att Lius tidigare arbetsdator lämnats över för granskning, skriver Techcrunch.

Enligt Apple innehåller datorn bevis som stärker företagets påstående om att företagshemligheter har förts vidare till OpenAI.

Apple hävdar dessutom att Liu försökte undanröja bevis efter att han fått veta att bolaget utredde hans agerande.

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