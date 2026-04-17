Magnetisk cement kan göra borrmaskinen överflödig

Gör väggen till aktiv yta

Bakom innovationen står Marco Agustín Secchi, 29, som utvecklade idén ur en vardaglig frustration: Varför måste vi fortfarande borra i väggar varje gång vi vill hänga upp något eller förändra ett rum? Med Ironplac vill han i stället göra väggen till en aktiv yta som kan bära allt från tavlor till verktyg – så länge de har magnetfäste.

Materialet fungerar både i traditionellt byggande och i moderna väggsystem med skivor. Det kan appliceras som ett ytskikt, ungefär som puts, och blandas med vatten före användning. Trots sina magnetiska egenskaper beter sig väggen inte som en ständig magnet. Istället reagerar den först när ett föremål med magnet förs nära ytan.

”Mer än en smart demonstration”

Projektet befinner sig fortfarande i utvecklingsfas och materialet finns ännu inte till försäljning, men enligt Ecoticias visar tidiga pilottester att ”idén är mer än en smart demonstration”.

Möjligheten att flytta och omorganisera utan att borra nya hål kan minska både slitage och avfall. Enligt FN:s miljöprogram stod byggnader för en betydande del av världens energianvändning och koldioxidutsläpp så sent som 2022, vilket gör nya, mer flexibla lösningar särskilt intressanta.

