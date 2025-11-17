Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem.
Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong
Mest läst i kategorin
Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu
Gmail-konton kan raderas om du varit inaktiv för länge – Google skärper nu kraven på alla användare. Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid. Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända …
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Akut varning till alla Windows-användare: Uppdatera omedelbart
Microsoft uppmanar alla med Windows 10, 11 och Server att agera omedelbart efter allvarlig säkerhetsvarning. När Microsoft utfärdar en nöduppdatering lyssnar både företag och privatpersoner. Den här gången är läget extra allvarligt. En nyupptäckt nolldagssårbarhet i Windows Kernel utnyttjas redan av hackare, och säkerhetsexperter uppmanar nu alla användare att uppdatera sina system utan dröjsmål. För …
Meta får sista varningen: Måste stoppa dessa annonser nu
Myndigheter pressar Meta när techjätten fortsätter tjäna miljarder på vilseledande och uppenbart falska annonser. Meta står inför ett växande politiskt och regulatoriskt tryck efter avslöjanden om hur bolaget tjänar stora summor på annonser som misstänks vara rena bedrägerier. Enligt interna dokument, som blivit offentliga genom Reuters, exponeras användare på Facebook, Instagram och WhatsApp varje dag …
Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.
Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar.
Samtidigt kastas enorma mängder kartong och papper utan att återvinnas.
En oväntad kombination
Forskare vid RMIT University i Australien ville veta om det gick att skapa byggmaterial utan cement, samtidigt som man tog vara på resurser som redan finns. De valde att gå tillbaka till det mest naturliga vi har: jord.
Genom att använda så kallad ”rammed earth” – jord som pressas hårt tillsammans med lite vatten – lyckades forskarna skapa två nya byggmaterial helt utan cement. Skillnaden mellan dem handlar om vilket hölje som håller ihop jorden: Stampad jord i återvunna papphylsor eller stampad jord i kolfiberrör.
I båda fallen är målet detsamma: en hållbar och stark konstruktion utan den klimatbelastning som cement för med sig. Det rapporterar UniónRayo.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tillbaka till rötterna – bokstavligen
Att bygga med jord är inget nytt. Metoden har använts i flera kulturer under hundratals år och har en fördel som många moderna material saknar: naturlig temperaturreglering. Hus håller sig svalare på sommaren och varmare på vintern, utan stora energikostnader.
Problemet har varit att jord kan spricka om den belastas för hårt. Lösningen? Ett stabiliserande ”skal” runt materialet, som fungerar som en skyddande stödkonstruktion.
Läs även: Svensk cement tillbaka i domstolen. Dagens PS
Två vägar framåt
Materialet med papphylsor är tänkt för mindre byggnader. Det består av jord, vatten och återvunna kartongrör och har 80 procent lägre klimatavtryck än traditionell cementbetong.
Alternativet med kolfiber är både lättare och nästan lika starkt som högkvalitativ cementbetong. Det skulle kunna användas i områden där konstruktioner måste vara lätta och tåliga, till exempel platser med jordbävningsrisk.
Lovande – men inte färdigt
Det behövs mer långsiktig forskning, men de första resultaten pekar åt samma håll: framtidens byggmaterial kan vara både starkare och renare – och dessutom komma direkt från marken under våra fötter.
Läs också: Miljöboven cement ska bli klimatsmart: “Utmanande”. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Då kan en liten svensk stad bli avgörande för Europas försvar
I ett Europa som rustar försvaret saknas något så grundläggande som sprängämnen. TNT tillverkas nästan inte längre på kontinenten. Nu vill en svensk entreprenör ändra på det.? När Joakim Sjöblom sålde sitt fintechbolag Minna Technologies till Mastercard i början av 2024 hade han ingen tanke på att bygga sprängämnesfabriker.?? Men ur det svenska Nato-inträdet och …
Växande militärmakt varnar sabotörer
Polen är i blickfånget just nu. Stora försvarssatsningar. Samtidigt utsattes landets järnväg för sabotage under helgen. Tidigare i höstas tillkännagav två länder som gränsar till Ryssland att man ska ha stora övingsinsatser inom försvaret. Det ena landet var Finland. Det andra var Polen. Övningen i Polen räknas som den största i landets historia, det berättar …
Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong
Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem.? Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.? Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar. Samtidigt kastas …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …
Därför är dina arbetsdagar mycket längre än nödvändigt
Många av oss kliver in på jobbet med ambitionen att logga ut klockan 17. Ändå hamnar vi framför datorn långt efter att arbetsdagen borde vara slut.? Flexibla arbetsmodeller, digitala verktyg och möjlighet att skräddarsy arbetsdagen borde förvisso göra det enklare att logga ut i tid. Ändå fortsätter många att jobba långt efter att arbetsdagen borde …