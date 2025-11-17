Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong

Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.

Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar.

Samtidigt kastas enorma mängder kartong och papper utan att återvinnas.

En oväntad kombination

Forskare vid RMIT University i Australien ville veta om det gick att skapa byggmaterial utan cement, samtidigt som man tog vara på resurser som redan finns. De valde att gå tillbaka till det mest naturliga vi har: jord.

Genom att använda så kallad ”rammed earth” – jord som pressas hårt tillsammans med lite vatten – lyckades forskarna skapa två nya byggmaterial helt utan cement. Skillnaden mellan dem handlar om vilket hölje som håller ihop jorden: Stampad jord i återvunna papphylsor eller stampad jord i kolfiberrör.

I båda fallen är målet detsamma: en hållbar och stark konstruktion utan den klimatbelastning som cement för med sig. Det rapporterar UniónRayo.