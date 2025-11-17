Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong

Cement
Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor. 

Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar.

Samtidigt kastas enorma mängder kartong och papper utan att återvinnas.

En oväntad kombination

Forskare vid RMIT University i Australien ville veta om det gick att skapa byggmaterial utan cement, samtidigt som man tog vara på resurser som redan finns. De valde att gå tillbaka till det mest naturliga vi har: jord.

Genom att använda så kallad ”rammed earth” – jord som pressas hårt tillsammans med lite vatten – lyckades forskarna skapa två nya byggmaterial helt utan cement. Skillnaden mellan dem handlar om vilket hölje som håller ihop jorden: Stampad jord i återvunna papphylsor eller stampad jord i kolfiberrör. 

I båda fallen är målet detsamma: en hållbar och stark konstruktion utan den klimatbelastning som cement för med sig. Det rapporterar UniónRayo

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Tillbaka till rötterna – bokstavligen

Att bygga med jord är inget nytt. Metoden har använts i flera kulturer under hundratals år och har en fördel som många moderna material saknar: naturlig temperaturreglering. Hus håller sig svalare på sommaren och varmare på vintern, utan stora energikostnader.

ANNONS

Problemet har varit att jord kan spricka om den belastas för hårt. Lösningen? Ett stabiliserande ”skal” runt materialet, som fungerar som en skyddande stödkonstruktion.

Jord
Människan har byggt med jord i hundratals år (Foto: Canva)

Läs även: Svensk cement tillbaka i domstolen. Dagens PS

Två vägar framåt

Materialet med papphylsor är tänkt för mindre byggnader. Det består av jord, vatten och återvunna kartongrör och har 80 procent lägre klimatavtryck än traditionell cementbetong. 

Alternativet med kolfiber är både lättare och nästan lika starkt som högkvalitativ cementbetong. Det skulle kunna användas i områden där konstruktioner måste vara lätta och tåliga, till exempel platser med jordbävningsrisk.

Lovande – men inte färdigt

Det behövs mer långsiktig forskning, men de första resultaten pekar åt samma håll: framtidens byggmaterial kan vara både starkare och renare – och dessutom komma direkt från marken under våra fötter.

Läs också: Miljöboven cement ska bli klimatsmart: “Utmanande”. Realtid 

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ÅtervinningByggandeCementkrisen
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS