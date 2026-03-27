Hundratals ombyggda stridsflygplan redo som drönare nära Taiwan kan bli en avgörande faktor i en framtida konflikt.
Kinas nya drönare: Gamla stridsflygplan
Den nya tidens krigföring handlar mycket om både attack med och försvar mot drönare, och nya vapen utvecklas i rasande takt.
Men det finns också plats för en del gamla.
Kina har placerat ett stort antal äldre stridsflygplan som byggts om till attackdrönare vid flygbaser nära Taiwansundet. Det uppger en ny rapport från den amerikanska tankesmedjan Mitchell Institute for Aerospace Studies.
Enligt rapporten, som bygger på satellitbilder, rör det sig om äldre J-6-plan – ett kinesiskt stridsflyg från 1960-talet – som nu modifierats till obemannade farkoster. Drönarna har identifierats vid sex flygbaser, varav fem i Fujianprovinsen och en i Guangdong.
Över 200 stycken
Totalt uppskattas över 200 sådana ombyggda flygplan ha placerats i området, enligt J. Michael Dahm, senior forskare vid institutet och tidigare underrättelseofficer inom den amerikanska flottan.
Enligt Dahm är tanken att dessa drönare ska användas i ett tidigt skede av en eventuell militär operation mot Taiwan. De skulle då fungera mer som kryssningsrobotar än som traditionella fjärrstyrda drönare.
”De kan sättas in i stora mängder för att överbelasta luftförsvaret hos Taiwan, USA eller allierade”, säger han till Reuters.
Del av en bredare förmåga
De ombyggda J-6-planen utgör en del av en bredare uppbyggnad av luftstridsförmåga, som även inkluderar moderna stridsflyg, bombplan, ballistiska robotar och avancerade drönarsvärmar.
Taiwan betraktas av Kina som en del av dess territorium, och Peking har inte uteslutit att använda militärt våld för att ta kontroll över ön. Taiwan avvisar dessa anspråk och menar att det är upp till dess befolkning att avgöra framtiden.
”Mardröm för luftförsvaret”
Enligt en taiwanesisk säkerhetskälla är syftet med drönarna att snabbt förbruka öns luftförsvar i en första anfallsvåg. Detta kan tvinga Taiwan att använda dyra robotar för att skjuta ner relativt enklare mål.
”Det skulle bli en mardröm för luftförsvaret”, säger Peter Layton, militär analytiker och tidigare officer i Australiens flygvapen till Reuters.
De aktuella J-6-planen baseras på den sovjetiska modellen MiG-19 och utgjorde en central del av Kinas flygstridskrafter fram till 1990-talet. Enligt rapporten kan över 500 sådana flygplan ha byggts om till drönare, med beteckningen J-6W.
