Kinas nya drönare: Gamla stridsflygplan

Kina har placerat ett stort antal äldre stridsflygplan som byggts om till attackdrönare vid flygbaser nära Taiwansundet. Det uppger en ny rapport från den amerikanska tankesmedjan Mitchell Institute for Aerospace Studies.

Enligt rapporten, som bygger på satellitbilder, rör det sig om äldre J-6-plan – ett kinesiskt stridsflyg från 1960-talet – som nu modifierats till obemannade farkoster. Drönarna har identifierats vid sex flygbaser, varav fem i Fujianprovinsen och en i Guangdong.

Över 200 stycken

Totalt uppskattas över 200 sådana ombyggda flygplan ha placerats i området, enligt J. Michael Dahm, senior forskare vid institutet och tidigare underrättelseofficer inom den amerikanska flottan.

Enligt Dahm är tanken att dessa drönare ska användas i ett tidigt skede av en eventuell militär operation mot Taiwan. De skulle då fungera mer som kryssningsrobotar än som traditionella fjärrstyrda drönare.

”De kan sättas in i stora mängder för att överbelasta luftförsvaret hos Taiwan, USA eller allierade”, säger han till Reuters.