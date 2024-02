Hur säker är din DNA-profil online?

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

14 miljoner kunder

ANNONS

Det är 14 miljoner människor som har skickat in en flaska med sitt saliv till 23 and Me för analys, så att de ska få veta någonting om sin härkomst och sin hälsa.

Många skickar in ett DNA-prov utan att tänka så mycket på det, men hur säker är informationen om vår genetiska kod när den finns online?

Enligt Brett Callow, en hotanalytiker på cybersäkerhetsföretaget Emsisoft, händer dataintrång hela tiden. Det är väldigt vanligt och inga företag är immuna.

Genetisk information är dock en väldigt speciell typ av data. Intrånget i 23 and Me och den potentiella inriktningen på individer med judiskt eller annat arv är oroande.

Kända personers DNA

När data från nästan hälften av 23 and Me:s kunder finns i händerna på cyberkriminella påverkar intrånget många fler än bara deras ashkenazisk-judiska kunder.

Inlägg i hackerforumet har erbjudit data från brittiska, tyska och kinesiska personer som använt 23 and Me, och från bolagets egen vd, Ann Wojcicki och hennes ex-man, Google-grundaren Sergey Brin.

Även data tillhörande Elon Musk och medlemmar av den brittiska kungafamiljen har erbjudits till försäljning på forumet.

ANNONS

Brett Callow tror inte att hackerattacken mot 23 and Me var antisemitisk, rasistisk eller etnisk på något sätt.

“Referensen till judiska människor i det här inlägget var för att väcka uppmärksamhet, för att få fler att se inlägget”, säger han till BBC.

Oavsett vad anledningen kan intrång som involverar geneisk data få omfattande konsekvenser. Det går inte att veta vem aom har tillgång till det och vad de kan tänkas använda det till i framtiden.

Läs mer: Hackare kom åt DNA-data – tack vara gamla lösenord Dagens PS