I ett propositionsutkast från Bryssel går det att läsa om EU:s planer att fasa ut komponenter och utrustning från högriskleverantörer, något som både påverkar och förargar det kinesiska Huawei enligt CNBC.
Huawei protesterar när EU städar i cybersäkerheten
Planerna är en fortsättning på EU:s cybersäkerhetsakt och uppges vara en en nödvändig skyddsåtgärd efter den senaste tidens ökning av cyber- och ransomwareattacker, samt en alltjämnt växande oro över utländsk påverkan och spioneri.
Läs mer: Norska försvaret beställer cybersäkerhet från Örnsköldsvik
Dokumentet från EU-kommissionen nämner varken namn på specifika bolag eller länder, men kritiken var ändå kvick att komma från Huawei:
“Ett lagstiftningsförslag om att begränsa eller utesluta leverantörer utanför EU baserat på ursprungsland, snarare än på faktiska bevis och tekniska standarder, strider mot EU:s grundläggande rättsprinciper om rättvisa, icke-diskriminering och proportionalitet, samt mot dess åtaganden inom WTO (World Trade Organization)”, säger en talesperson för Huawei enligt CNBC.
De branscherna påverkas
De nya åtgärderna skulle – om de går i laga kraft – ha inverkan på 18 nyckelsektorer, så som bevakningsutrustning, uppkopplade och automatiserade fordon, elektricitetsproduktion- och lagring, vattenförsörjning, drönar- och antidrönarsystem, molntjänster, medicin, rymdrelaterade områden samt halvledare, eller semiconductors.
Läs mer: Så skyddar du dig mot cyberbrottslighet
Enligt propostitionsutkastet skulle telecombolagen ha 36 månader på sig från publiceringen av listan på högriskleverantörer att fasa ut utpekade nyckelkomponenter. Inställningstiden för bolag som sysslar med fasta nätverk, fiberutrustning, satellitnätverk och undervattenskablar är ännu inte fastställd.
“Med det nya cybersäkerhetspaketet kommer vi att ha de verktyg som krävs för att bättre skydda våra kritiska leveranskedjor inom informations- och kommunikationsteknik, men också för att beslutsamt bekämpa cyberattacker”, säger EU:s teknikchef Henna Virkkunen i ett uttalande.
Ännu bara ett förslag
Enligt förslaget krävs det en formell riskanalys, initierad av EU-kommissionen eller tre olika EU-länder, innan en leverantör drabbas av eventuella restriktioner. Connect Europe, en lobbyorganisation inom telekombranschen, menar att de nya åtgärderna skulle drabba industrin hårt och innebära extrakostnader uppåt flera miljarder euro.
”Detta är ett viktigt steg för att säkra vår europeiska teknologiska suveränitet och säkerställa större säkerhet för alla”, säger Virkkunen.
Läs mer: Kina misstänks stå bakom ny hackerattack
Den uppdaterade cybersäkerhetsakten måste fortfarande förhandlas med EU:s regeringar och Europaparlamentet innan den blir lag.
