Han har lurat till sig miljoner genom bland annat stulna kreditkort. Nu delar den förre detta bedragaren med sig av några värdefulla tips om hur dagens cyberbrott faktiskt fungerar och hur de ska motverkas.
Före detta bedragaren: Bästa skyddet mot cyberbrottslighet
Brett Johnson har bytt bana helt.
Det har gått 20 år sedan den förre detta bedragaren arresterades och fick skaka galler i 8,5 år.
Mest eftersökta bedragaren
Brett Johnson var en av de mest eftersökta internetbedragarna och listad på USA:s Secret Service “most-wanted”-lista.
Innan dess hade han varit med och grundat ShadowCrew, ett tidigt forum för cyberbrottslighet, där bedragare lätt kunde utbyta stulna kreditkortsnummer och hackningstekniker mellan sig.
Själv lyckades Johnson komma över en miljon dollar genom stulna kreditkort, förfalskade dokument och nätfiske innan hans brottsliga bana stoppades, berättar Business Insider.
Bytte bana helt
Numera har han dock kommit på bättre tankar än så, och blivit en cybersäkerhetskonsult och föreläsare där han gärna delar med sig av sina egna erfarenheter som tidigare cyberbrottsling.
Numera är cyberbrottslingar del i stora nätverk där personer har olika uppgifter inom “cyberbrottsbolaget”.
Det går att hitta det mesta på den svarta marknaden på internet, som även kallas dark web. Där säljs allt från stulna kortnummer till detaljerade identiteter och betalmetoder.
Använder AI i stor skala
AI har blivit ett viktigt verktyg för brottslingarna som nu utför brotten mycket lättare genom att bland annat automatisera phishing-attacker och skapa meddelanden som är skräddarsydda och svåra att upptäcka.
Ofta låtsas bedragarna vara banker, myndigheter eller en närastående där AI kan hjälpa till att förvränga röster.
Rapportera alltid
Det första rådet Johnson har är därför – om du känner att något inte står rätt till – rapportera det till myndigheterna.
“Om du inte gör det kommer sådana personer som jag att komma undan, och vi kommer fortsätta på samma bana”, säger han.
Vidare gäller det för både bolag och privatpersoner att vara skeptiska mot oväntade meddelanden – särskilt om de innehåller länkar eller begär personlig information.
Man bör alltid kontrollera adressen manuellt, till exempel när du ska logga in på en betalplattform – där du inte bör klicka på länkar som skickas via mejl.
Det största misstaget företag gör, enligt den före detta bedragaren, är att tro att teknik på egen hand kan stoppa brotten.
Utbildning är viktigt
Tekniskt skydd är nödvändigt, men utan utbildning, medvetenhet och interna rutiner kommer organisationer alltid att vara sårbara.
“Cyberbrott är ett mänskligt problem med tekniska verktyg – inte tvärtom,” säger han.
Det kanske viktigaste rådet är att anta att någon alltid försöker lura dig.
Tänk på att använda det bästa försvaret som fortfarande är det äldsta i världen – sunt förnuft.
