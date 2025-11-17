Före detta bedragaren: Bästa skyddet mot cyberbrottslighet

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Bytte bana helt

Numera har han dock kommit på bättre tankar än så, och blivit en cybersäkerhetskonsult och föreläsare där han gärna delar med sig av sina egna erfarenheter som tidigare cyberbrottsling.

Numera är cyberbrottslingar del i stora nätverk där personer har olika uppgifter inom “cyberbrottsbolaget”.

Det går att hitta det mesta på den svarta marknaden på internet, som även kallas dark web. Där säljs allt från stulna kortnummer till detaljerade identiteter och betalmetoder.

Använder AI i stor skala

AI har blivit ett viktigt verktyg för brottslingarna som nu utför brotten mycket lättare genom att bland annat automatisera phishing-attacker och skapa meddelanden som är skräddarsydda och svåra att upptäcka.

Ofta låtsas bedragarna vara banker, myndigheter eller en närastående där AI kan hjälpa till att förvränga röster.

Rapportera alltid

Det första rådet Johnson har är därför – om du känner att något inte står rätt till – rapportera det till myndigheterna.

“Om du inte gör det kommer sådana personer som jag att komma undan, och vi kommer fortsätta på samma bana”, säger han.

Cyberbrottslingarna hittar hela tiden nya vägar att lura sina offer. (Foto: TT)

Vidare gäller det för både bolag och privatpersoner att vara skeptiska mot oväntade meddelanden – särskilt om de innehåller länkar eller begär personlig information.

Man bör alltid kontrollera adressen manuellt, till exempel när du ska logga in på en betalplattform – där du inte bör klicka på länkar som skickas via mejl.

Det största misstaget företag gör, enligt den före detta bedragaren, är att tro att teknik på egen hand kan stoppa brotten.

Utbildning är viktigt

Tekniskt skydd är nödvändigt, men utan utbildning, medvetenhet och interna rutiner kommer organisationer alltid att vara sårbara.

“Cyberbrott är ett mänskligt problem med tekniska verktyg – inte tvärtom,” säger han.

Det kanske viktigaste rådet är att anta att någon alltid försöker lura dig.

Tänk på att använda det bästa försvaret som fortfarande är det äldsta i världen – sunt förnuft.

