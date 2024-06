Hitta digital balans – styr över tekniken

Börs & Finans

Börsens bonusdrottningar cashar in

Börsens vd-kvinnor må ha en lägre grundlön. Men räknar man in bonus cashar de in en högre total ersättning jämfört med männen. Det är en undersökning från bolaget Allshares som samanställt Stockholmsbörsens alla bolags löner och ersättningar. Trots lägre grundlön, drar kvinnliga vd:s på Stockholmsbörsen ifrån sina manliga kollegor när bonusarna räknas in. Två procent …