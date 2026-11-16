Greenpeace vill stoppa bottentrålning i Nordsjön genom att lägga ut stora stenblock på havsbotten. Men det försvårar bygget av en gigantisk vindkraftspark värd motsvarande 160 miljarder kronor. Ett grönt initiativ sätter därmed käppar i hjulen för ett annat.
Grön protest kan stoppa grön energi – Greenpeace i blåsväder
Det är ett effektivt och relativt enkelt sätt att stoppa trålare från att bottentråla Nordsjöns havsbotten.
Greenpeace uppger att bottentrålning förstör ekosystemen när trålarna plöjer fram över havsbotten, drar med sig allt liv och förstör miljön. Dessutom är området en viktig livsmiljö för tumlare.
Miljöorganisationen har därmed tagit saken i egna händer och lagt ut stora stenblock, som väger ett par ton vardera, på havsbotten i Nordsjön utanför Norfolk i östra England.
”Med vårt fartyg och en rörelse bakom oss gör vi det som regeringen inte gör: skyddar våra hav”, uppgav Will McCallum, en brittisk miljöaktivist och en av de högsta cheferna för Greenpeace i Storbritannien, i ett tidigare uttalande till The Guardian.
Greenpeace försenar ett annat grönt initiativ
Det gröna agerandet, där 116 kvadratkilometer havsbotten numera skyddas från bottentrålning, sätter dock käppar i hjulet för ett annat grönt initiativ, visar det sig.
Området där Greenpeace har dumpat stenblock ligger vid Norfolk Vanguard East, en av Storbritanniens största planerade havsbaserade vindkraftsparker, uppger The Guardian vidare.
Projektet förväntas kosta motsvarande 160 miljarder kronor och skulle sättas igång 2027.
Men det kan bli problem med byggstarten av vindkraftverken genom de stora stenblocken som numera ligger i vägen.
Energibolaget undersöker konsekvenserna
Det tyska energibolaget RWE, som ligger bakom projektet, undersöker nu konsekvenserna, medan Greenpeace avfärdar farhågorna.
”Alla som känner till havsbaserad vindkraft i Nordsjön vet att energibolagen rutinmässigt flyttar naturligt förekommande stenblock från havsbotten innan de bygger vindkraftsparker”, säger Will McCallum vidare och fastslår:
”Att påstå att stenblocken skulle utgöra ett verkligt hinder är absurt.”
Han och Greenpeace är positivt inställda till vindkraft, gärna havsbaserad, men bottentrålning måste motarbetas för att skydda haven.
Will McCallum arbetar för att skydda 30 procent av världshaven till 2030.
Greenpeace kritiserar brittiska regeringen
Samtidigt ger Greenpeace en känga till den brittiska regeringen.
”Regeringen hotar med rättsliga åtgärder för att vi placerar kalksten på havsbotten, men sitter passiv medan industriella supertrålare förstör skyddade havsmiljöer varje dag”, säger Elena Polisano, havsansvarig på Greenpeace Storbritannien.
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