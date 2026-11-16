Grön protest kan stoppa grön energi – Greenpeace i blåsväder

Miljöorganisationen har därmed tagit saken i egna händer och lagt ut stora stenblock, som väger ett par ton vardera, på havsbotten i Nordsjön utanför Norfolk i östra England.

”Med vårt fartyg och en rörelse bakom oss gör vi det som regeringen inte gör: skyddar våra hav”, uppgav Will McCallum, en brittisk miljöaktivist och en av de högsta cheferna för Greenpeace i Storbritannien, i ett tidigare uttalande till The Guardian.

Greenpeace försenar ett annat grönt initiativ

Det gröna agerandet, där 116 kvadratkilometer havsbotten numera skyddas från bottentrålning, sätter dock käppar i hjulet för ett annat grönt initiativ, visar det sig.

Området där Greenpeace har dumpat stenblock ligger vid Norfolk Vanguard East, en av Storbritanniens största planerade havsbaserade vindkraftsparker, uppger The Guardian vidare.

Projektet förväntas kosta motsvarande 160 miljarder kronor och skulle sättas igång 2027.

Men det kan bli problem med byggstarten av vindkraftverken genom de stora stenblocken som numera ligger i vägen.