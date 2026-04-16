Dagens PS
JUST NU:

Musk manipulerar siffrorna – säljer till sig själv

Dagensps.se
Teknik

Google rullar ut ny AI-vy som läser av nätet åt dig i realtid

Otroligt kompetent lösning som kommer underlätta för många. (Foto: Google)
Här är den stora nyheten som förändrar hur du surfar på nätet för alltid genom en helt ny och delad vy direkt i din webbläsare.

Google lanserar nu en funktion som helt ritar om spelplanen för hur vi använder internet genom sitt nya AI-läge, skriver Google.

Istället för att hoppa fram och tillbaka mellan olika flikar kan du nu öppna webbsidor sida vid sida med den artificiella intelligensen. Det innebär i praktiken att du får en personlig assistent som läser sajten samtidigt som du gör det.

Om du till exempel letar efter en ny suv och surfar in på en bilsajt kan du direkt ställa frågor till assistenten om just den modellen. Du kan fråga om bagageutrymmet är tillräckligt stort eller hur mycket försäkringen kostar i svenska kronor utan att någonsin lämna sidan.

AI-verktyget analyserar innehållet i realtid och ger dig svar på ett ögonblick.

Tänk vad bra för de som studerar. (Foto: Google)
Din sökning blir intelligent på riktigt

Den stora förändringen är att Google nu tillåter dig att koppla ihop allt du har öppet på skärmen. Genom att trycka på en ny knapp kan du inkludera gamla flikar, dokument och bilder i en och samma sökning.

För en student betyder det att AI-läget kan sammanfatta en forskningsrapport samtidigt som den jämför siffrorna med anteckningar från en annan flik.

Enligt Google har testare visat ett enormt intresse för att slippa det digitala bruset och istället få allt samlat på en skärm.

Funktionen rullas nu ut i USA och förväntas nå svenska användare inom kort.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Mest lästa i kategorin