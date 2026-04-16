Google rullar ut ny AI-vy som läser av nätet åt dig i realtid

Om du till exempel letar efter en ny suv och surfar in på en bilsajt kan du direkt ställa frågor till assistenten om just den modellen. Du kan fråga om bagageutrymmet är tillräckligt stort eller hur mycket försäkringen kostar i svenska kronor utan att någonsin lämna sidan.

AI-verktyget analyserar innehållet i realtid och ger dig svar på ett ögonblick.

Tänk vad bra för de som studerar. (Foto: Google)

Din sökning blir intelligent på riktigt

Den stora förändringen är att Google nu tillåter dig att koppla ihop allt du har öppet på skärmen. Genom att trycka på en ny knapp kan du inkludera gamla flikar, dokument och bilder i en och samma sökning.

För en student betyder det att AI-läget kan sammanfatta en forskningsrapport samtidigt som den jämför siffrorna med anteckningar från en annan flik.

Enligt Google har testare visat ett enormt intresse för att slippa det digitala bruset och istället få allt samlat på en skärm.

Funktionen rullas nu ut i USA och förväntas nå svenska användare inom kort.