Google om Pricerunners krav på 77 miljarder: ”Diffust antagande”

EU-domstolen slog 2017 fast att Google brutit mot konkurrensregler genom att utnyttja sin dominerande ställning. Efter beslutet är det upp till enskilda bolag att driva skadeståndsmål, vilket Pricerunner gör.

Pricerunners stämning avser även perioden efter 2017, eftersom företaget menar att Google inte bättrat sig.

Google håller inte med.

”Den förkrossande majoriteten av Pricerunners astronomiska skadeståndskrav bygger på ett diffust antagande om att skadan mot dem fortfarande pågår. Detta trots att EU-kommissionen avgjorde ärendet 2017 och Google då införde ett nytt system under övervakning av kommissionen”, skriver Larsson.