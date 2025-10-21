Dagens PS
Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott

Fusion
Fusionprojekt pågår i flera länder. Här från det stora fusionsenergiprojektet ITER i södra Frankrike (Foto: Daniel Cole/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Ett brittiskt bolag, First Light Fusion, säger sig ha tagit ett historiskt steg mot framtidens energikälla.

Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad.

”Detta är en avgörande stund, inte bara för First Light, utan för energins framtid”, säger företagets vd Mark Thomas i ett pressmeddelande.

Skapar mer energi än den förbrukar

Fusionsenergi fungerar genom att två lätta atomer slås samman och bildar en tyngre atom, detta till skillnad från kärnkraft som bygger på att atomer klyvs.

Processen kan, åtminstone i teorin, frigöra enorma mängder energi utan de utsläpp och avfallsproblem som följer av traditionell kärnkraft.

First Light Fusion är Storbritanniens enda företag som arbetar med så kallad inertial fusion – en metod där extremt tryck och temperatur används för att starta reaktionen.

Fusion
First Light Fusion har enligt egen utsago nått ett avgörande genombrott inom fusionsenergi (Foto: First Light Fusion)

Enligt sajten Interesting Engineering handlar genombrottet om att företaget har utvecklat en metod för att skapa så kallad high gain fusion – en process som i teorin innebär att reaktionen producerar mer energi än den kräver.

Det är just detta som länge har setts som den stora utmaningen.

Enligt samma källa nådde det amerikanska forskningscentret National Ignition Facility tidigare i år ett energigain på fyra.

Men för att fusionskraft ska bli lönsam i praktiken krävs minst 200. Ett gain på 1 000 skulle enligt First Light Fusion kunna sänka kostnaderna dramatiskt.

Ett kilo bränsle – tio miljoner kilo kol

Tekniken som First Light utvecklat går under namnet FLARE, vilket står för Fusion via Low-power Assembly and Rapid Excitation.

I företagets vitbok påstås att ett enda kilo bränsle innehåller lika mycket energipotential som tio miljoner kilo kol.

Den typen av energiutbyte, menar företaget, kan förändra hela spelplanen. Fusion avger inga luftföroreningar som kol eller gas, och bidrar därför inte till den globala uppvärmningen.

”Med FLARE-approachen har vi lagt ut världens första kommersiellt gångbara, reaktorkompatibla väg till högenergifusion – och den är grundad i verklig vetenskap, beprövade teknologier och praktisk ingenjörskonst”, säger Mark Thomas.

Läs mer: Ny kritisk fas för megaprojektet – vetenskapens “heliga Graal”. Dagens PS

Inte helt förnybart – ännu

Även om fusionsenergi ofta beskrivs som nästan obegränsad är den fortfarande inte helt förnybar, konstaterar Yahoo

Tekniken kräver stora mängder energi för att initiera reaktionerna, och det återstår mycket forskning innan den kan bli ett realistiskt alternativ till sol- och vindkraft.

Dessutom är dessa befintliga energikällor fortfarande billigare att producera i nuläget.

Men First Light Fusion menar att deras metod kan minska de resurser som behövs för att skapa fusion, vilket på sikt kan göra tekniken mer energieffektiv och kostnadseffektiv.

Om resultaten håller vad företaget lovar kan FLARE bli ett av de största tekniska genombrotten i modern tid. Men för att nå dit krävs mer än bara vetenskapliga framsteg – det krävs också tid, pengar och politisk vilja.

Hos First Light är dock budskapet glasklart: framtidens energi kan vara närmare än vi tror.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

