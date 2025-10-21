Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott

Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad.

”Detta är en avgörande stund, inte bara för First Light, utan för energins framtid”, säger företagets vd Mark Thomas i ett pressmeddelande.

Skapar mer energi än den förbrukar

Fusionsenergi fungerar genom att två lätta atomer slås samman och bildar en tyngre atom, detta till skillnad från kärnkraft som bygger på att atomer klyvs.

Processen kan, åtminstone i teorin, frigöra enorma mängder energi utan de utsläpp och avfallsproblem som följer av traditionell kärnkraft.

First Light Fusion är Storbritanniens enda företag som arbetar med så kallad inertial fusion – en metod där extremt tryck och temperatur används för att starta reaktionen.

First Light Fusion har enligt egen utsago nått ett avgörande genombrott inom fusionsenergi (Foto: First Light Fusion)

Enligt sajten Interesting Engineering handlar genombrottet om att företaget har utvecklat en metod för att skapa så kallad high gain fusion – en process som i teorin innebär att reaktionen producerar mer energi än den kräver.

Det är just detta som länge har setts som den stora utmaningen.

Enligt samma källa nådde det amerikanska forskningscentret National Ignition Facility tidigare i år ett energigain på fyra.

Men för att fusionskraft ska bli lönsam i praktiken krävs minst 200. Ett gain på 1 000 skulle enligt First Light Fusion kunna sänka kostnaderna dramatiskt.