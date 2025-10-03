Ny kritisk fas för megaprojektet – vetenskapens "heliga Graal"

Fusionsprojektet ITER i södra Frankrike är mänsklighetens största satsning någonsin, en gigantisk satsning på att försöka återskapa den process som framställer energi i solen. Fusion kallas ofta för vetenskapens “heliga Graal”.

Nu börjar den mest kritiska fasen hittills, rapporterar bland annat Realtid.

Det handlar om att reaktorkärnan nu ska monteras. Det amerikanska kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric Company har fått uppdraget att svetsa samman nio massiva stålsektorer som väger nära 400 ton till en så kallad tokamak, en munkformad vakuumkammare som i framtiden ska innehålla väteplasma som hettas upp till 150 miljoner grader celsius.

Ingen risk för härdsmälta

Fusion är fortfarande en hypotetisk teknologi – det ultimata målet för ITER är att 2035 kunna producera 500 megawatt energi med bara 50 megawatt energi tillfört. Lyckas man så skulle det totalt revolutionera mänsklighetens förmåga att producera energi och skapa en helt ny framtid.

Det är nästan svårt att beskriva hur bra fusion är på pappret – det finns inget radioaktivt avfall som i traditionell kärnkraft. Det finns ingen risk för härdsmälta. Bränslet är väteisotper – helt grön teknik som finns i mängder i havet som skulle räcka i miljoner år.

Jakten på vetenskapens “heliga Graal” har dock försenats och försenats, när det började byggas 2010 hoppades man på att kunna skapa den första plasman 2018, vilket ännu inte hänt. Sajten Moonandgarden skriver att i decennier har skämtet varit att fusionskraft “alltid är 30 år bort”.

“Fånga stjärnornas energi”

Projektet kommer dock inte att skapa elektricitet till fransmännen, det är ett test som ska visa vägen för framtida kommersiella satsningar.

Men om den enorma satsningen fungerar spelar det ingen större roll. “Om vi ​​kan fånga stjärnornas energi är det värt att vänta några decennier”, säger en forskare enligt sajten.

ITER är ett internationellt projekt där mer än 35 länder deltar (däribland Sverige) och har lagt andra meningsskiljaktigheter åt sidan – magneter från Japan, spolar från Ryssland, kylsystem från USA, strömförsörjning från Kina. Allt monteras Cadarache i södra Frankrike, där bitarna nu sakta faller på plats.

