Först ut: Långa paketbud med drönare

Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer.

Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför Dorotea, cirka 75 kilometer.

Flygningen är en del i ett projekt kring drönarleveranser, där ambitionen är att på sikt kunna erbjuda fossilfria transporttjänster av lättare gods, rapporterar VK.

Det handlar om transporter som i dag görs med bil, både till privatpersoner och till företag.

Snart landar middagen på altanen. Dagens PS

Högt över havet…

Mellan Dåva och Holmön, en tur som tar cirka 12 minuter, har ett 30-tal flygningar gjorts under sommaren.

”Vi har velat prova att flyga över havet och drönarföretaget sa till och med att det var lite enklare än man trodde, det hade med vindarna att göra. Så det har gått smidigt i alla fall”, säger projektledaren Pia Kristiansson.

Drönaren som används är svensktillverkad, producerad av företaget Katla som också genomförde testerna Dåva-Holmön.

ANNONS

I vinter ska fler flygningar till Holmön göras för att se hur transporterna fungerar vid kyla.

Drönare förändrar kriget och förlänger fronten. Dagens PS