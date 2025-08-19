Dagens PS
Först ut: Långa paketbud med drönare

Testar drönare för leveranser i Norrland
Drönare, inte bara för militära ändamål utan även till positiv nytta. Nu testas drönare för leveranser i Norrlands inland i nytt projekt. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr.

Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer.

Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför Dorotea, cirka 75 kilometer.

Flygningen är en del i ett projekt kring drönarleveranser, där ambitionen är att på sikt kunna erbjuda fossilfria transporttjänster av lättare gods, rapporterar VK.

Det handlar om transporter som i dag görs med bil, både till privatpersoner och till företag.

Högt över havet…

Mellan Dåva och Holmön, en tur som tar cirka 12 minuter, har ett 30-tal flygningar gjorts under sommaren.

”Vi har velat prova att flyga över havet och drönarföretaget sa till och med att det var lite enklare än man trodde, det hade med vindarna att göra. Så det har gått smidigt i alla fall”, säger projektledaren Pia Kristiansson.

Drönaren som används är svensktillverkad, producerad av företaget Katla som också genomförde testerna Dåva-Holmön.

I vinter ska fler flygningar till Holmön göras för att se hur transporterna fungerar vid kyla.

Symbolen för projektet i norr. Drönare ska kunna ersätta fossila transporter i inlandet i Norrland. Nu utökas testerna med längre avstånd. (Illustration: Triple F)
…och långt in mot land

Redan denna vecka ska man genomföra ett annat test, drönarleverans från Åsele via Dorotea till Fjälltuna, cirka 75 kilometer.

Där ska även räckvidden för långflyg testas genom att drönaren mellanlandar i Dorotea för att ladda sig själv, via en automatisk laddare som skapats för projektet.

Sedan flyger den vidare till Fjälltuna, innan den återvänder till Åsele.

”Jag skulle nog säga att det här är Sverigepremiär, det vi gör i veckan. Det finns ingen som har provat att utöka räckvidden till att en drönare kan flyga så långt”, säger Pia Kristiansson.

Tvåårigt projekt för drönare

Projektet kallas ”Fossilfri leverans av gods i glesbygd” och finansieras av Triple F, Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning.

Projektet började i januari 2024 och avslutas i december i år. Inom projektet testar man två drönarbaserade transporttjänster som man planerar ska ingå i Bussgods utbud på sikt.

Torbjörn Karlgren
