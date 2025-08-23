Ett flyg från London till New York på bara en timme? Om allt går enligt plan kan det bli verklighet redan 2031, tack vare ett nytt europeiskt hypersoniskt rymdplan.
Flyg från Europa till New York – snart tar det en timme
Flyg från Europa till New York – snart tar det en timme
Efter att NASA pensionerade sina rymdfärjor 2011 trodde många att rymdplanen tillhörde historien. Men nu är de på väg tillbaka. I USA utvecklar flera bolag egna versioner, och Kina har redan ett militärt rymdplan. Nu vill även Europa vara med i matchen.
Efter att NASA pensionerade sina rymdfärjor 2011 trodde många att rymdplanen tillhörde historien. Men nu är de på väg tillbaka.
I USA utvecklar flera bolag egna versioner, och Kina har redan ett militärt rymdplan. Nu vill även Europa vara med i matchen.
Europeiska rymdorganisationen ESA har lanserat projektet Invictus, som ska resultera i ett rymdplan som kan nå hastigheter på Mach 5 – fem gånger ljudets hastighet, eller drygt 5 400 km/h.
Teknik från nedlagt projekt
Ledningen för satsningen ligger hos brittiska Frazer-Nash, som bygger vidare på teknologin från företaget Reaction Engines Ltd. Det bolaget utvecklade tidigare det ambitiösa, men nedlagda, projektet Skylon.
En nyckel i Invictus är den så kallade ”pre-cooler”-tekniken från SABRE-motorn. Den gör det möjligt att kyla ner extremt het luft som uppstår vid hypersoniska hastigheter. Därmed kan motorerna fortsätta fungera där vanliga jetmotorer skulle smälta ihop.
Planet ska starta som ett vanligt flyg, men övergå till raketdrift när det når högre höjder. I rymden kommer det att drivas av flytande väte.
Revolution för resor
Syftet är inte bara att resa snabbare mellan kontinenter. ESA menar att tekniken kan bli grunden för en ny generation rymdplan.
”Vi lägger grunden för flygplan som lyfter som vanliga plan och når omloppsbana som raketer – och därmed revolutionerar både transporter på jorden och i rymden”, säger Tomasso Ghidini, chef för ESA:s mekaniska avdelning, i ett uttalande.
Tuff tidplan
Invictus-teamet har fått i uppdrag att ta fram ett färdigt koncept inom tolv månader. Om utvecklingen går enligt plan ska rymdplanet kunna vara i drift år 2031.
Det innebär att vi inom bara några år kan stå inför en ny era i både flygresor och rymdfärder – där avståndet mellan London och New York inte är längre än en timmes resa.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
