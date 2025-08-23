Flyg från Europa till New York – snart tar det en timme

Efter att NASA pensionerade sina rymdfärjor 2011 trodde många att rymdplanen tillhörde historien. Men nu är de på väg tillbaka.

I USA utvecklar flera bolag egna versioner, och Kina har redan ett militärt rymdplan. Nu vill även Europa vara med i matchen.

Europeiska rymdorganisationen ESA har lanserat projektet Invictus, som ska resultera i ett rymdplan som kan nå hastigheter på Mach 5 – fem gånger ljudets hastighet, eller drygt 5 400 km/h.

Teknik från nedlagt projekt

Ledningen för satsningen ligger hos brittiska Frazer-Nash, som bygger vidare på teknologin från företaget Reaction Engines Ltd. Det bolaget utvecklade tidigare det ambitiösa, men nedlagda, projektet Skylon.

En nyckel i Invictus är den så kallade ”pre-cooler”-tekniken från SABRE-motorn. Den gör det möjligt att kyla ner extremt het luft som uppstår vid hypersoniska hastigheter. Därmed kan motorerna fortsätta fungera där vanliga jetmotorer skulle smälta ihop.

Planet ska starta som ett vanligt flyg, men övergå till raketdrift när det når högre höjder. I rymden kommer det att drivas av flytande väte.

Ledningen för satsningen ligger hos brittiska Frazer-Nash (Foto: Frazer-Nash)

