Det gäller att inte vara rädd för AI utan i stället lära sig den och ta befälet över den. Budskapet kommer från Fed-basen Jerome Powell.
"Var inte rädd för AI – ta befälet över den"
När Fed-basen Jerome Powell talade inför 400 ekonomistudenter vid Harvard, var budskapet tydligt.
När det gäller AI är det viktiga att sluta oroa sig, lära sig använda den och därigenom ta befälet över tekniken.
I ett samtal med professor David Moss erkände Powell samtidigt att de som nu tar klivet ut i arbetslivet gör det med stora utmaningar. AI är både en del av problemet och lösningen där, menar Powell.
”En utmanande tid”
”Det går inte att förneka att det är en utmanande tid att komma in på arbetsmarknaden”, erkände Powell inför studenterna.
”I synnerhet jobb som fanns gott om för ett par år sedan visar ett annat läge nu. Och AI står där som en omvandling som både är lovande och hotfull.”
Till detta lade Powell förändringar i immigrationspolitiken och andra delar av utvecklingen inom teknologi.
Lösningen är att ta befälet över nyordningarna, är rådet.
”Jag tror att ni befinner er i en situation där ni behöver investera tid för att verkligen bemästra användningen av dessa nya teknologier, och det kommer att vara till stor nytta för er.”
Svårt för nya få jobb
Arbetslösheten i USA är fortfarande låg, men Powell var uppriktig om att det ändå är och kommer att bli svårt för nyutexaminerade att få sina första jobb.
Powell bekräftade i stort sett att många stora företag är ivriga att följa Blocks vd Jack Dorseys exempel och säga upp tusentals arbetare, en praxis som vissa, bland dem Open AI:s vd Sam Altman, kallar ”AI-tvättning”.
Powell sade att ”stora amerikanska företag, och vi pratar med många av dem som driver dessa företag, tittar alla på vad de kan göra” när det gäller personalminskningar.
”Sanningen är att de kan ta bort många jobb som kan automatiseras. De kan och de kommer att göra det, eftersom deras konkurrenter gör det, och de har inte råd att ha högre kostnader än sina konkurrenter.
”Har alltid varit så”
Ändå protesterade Powell mot fatalismen. Det har alltid varit så, från vävstolen och framåt, att nya verktyg och innovationer upplevts som hot, sade Fed-chefen.
”Men i samtliga fall har det slutat med att produktiviteten stigit och levnadsstandarden höjts, så länge samhället fortsätter att producera människor kan dra nytta av den nya tekniken.”
Powell förutspår att ”det kommer att vara fallet” även för AI, bara en ny version av vävstolen.
”Det kan krävas lite tålamod och allt det där”, sa han. ”Men på längre sikt kommer den här ekonomin att ge dig fantastiska möjligheter.”
Det finns, historiskt, perioder som är tuffa och det här kan vara en sådan, sade Powell refererad av Fortune.
”Det kan finnas en period som är utmanande”, erkände. ”Det här kan vara en av dem.”
”Men på medellång och lång sikt är jag mycket optimistisk om den här ekonomin jämfört med alla andra ekonomier.”