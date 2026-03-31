"Var inte rädd för AI – ta befälet över den"

Svårt för nya få jobb

Arbetslösheten i USA är fortfarande låg, men Powell var uppriktig om att det ändå är och kommer att bli svårt för nyutexaminerade att få sina första jobb.

Powell bekräftade i stort sett att många stora företag är ivriga att följa Blocks vd Jack Dorseys exempel och säga upp tusentals arbetare, en praxis som vissa, bland dem Open AI:s vd Sam Altman, kallar ”AI-tvättning”.

Powell sade att ”stora amerikanska företag, och vi pratar med många av dem som driver dessa företag, tittar alla på vad de kan göra” när det gäller personalminskningar.

”Sanningen är att de kan ta bort många jobb som kan automatiseras. De kan och de kommer att göra det, eftersom deras konkurrenter gör det, och de har inte råd att ha högre kostnader än sina konkurrenter.

Studie: AI sparar tid – men kan försämra ditt tänkande. Dagens PS

(Foto: Godofredo A Vasquez/AP-TT)

”Har alltid varit så”

Ändå protesterade Powell mot fatalismen. Det har alltid varit så, från vävstolen och framåt, att nya verktyg och innovationer upplevts som hot, sade Fed-chefen.

”Men i samtliga fall har det slutat med att produktiviteten stigit och levnadsstandarden höjts, så länge samhället fortsätter att producera människor kan dra nytta av den nya tekniken.”

Powell förutspår att ”det kommer att vara fallet” även för AI, bara en ny version av vävstolen.

”Det kan krävas lite tålamod och allt det där”, sa han. ”Men på längre sikt kommer den här ekonomin att ge dig fantastiska möjligheter.”

Det finns, historiskt, perioder som är tuffa och det här kan vara en sådan, sade Powell refererad av Fortune.

”Det kan finnas en period som är utmanande”, erkände. ”Det här kan vara en av dem.”

”Men på medellång och lång sikt är jag mycket optimistisk om den här ekonomin jämfört med alla andra ekonomier.”

Nya lönen hos Nvidia: AI-tokens. Dagens PS