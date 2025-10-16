"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån

Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar som präglar hans uttalanden.

Aghion varnar nämligen för att Europa håller på att halka efter i den globala teknikutvecklingen och menar att politiken måste förändras i grunden, skriver France 24.

Delade priset

Aghion, som delade priset med den amerikansk-israeliske forskaren Joel Mokyr och den kanadensiske ekonomen Peter Howitt, uppmärksammas för sitt arbete om hur teknologisk innovation driver långsiktig ekonomisk tillväxt.

Han menar att Europas svagare utveckling sedan 1980-talet i stor utsträckning kan kopplas till brist på satsningar på banbrytande teknik och oförmåga att skapa ett effektivt innovationssystem.

Efter andra världskriget lyckades Europa minska välståndsgapet till USA, men sedan mitten av 1980-talet har skillnaden åter ökat.