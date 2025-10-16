Europa håller på att förlora mot USA och Kina i techracet. Det menar en av världens mest framstående forskare på området, Philippe Aghion.
"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån
Mest läst i kategorin
AI-forskarens varning: "Som att sälja alla våra hamnar till Kina"
Generativ AI beskrivs som mänsklighetens nästa stora språng. Men Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, menar att vi offrar betydligt mer än vi vinner. Han har följt AI-utvecklingen i två decennier, både inom akademin och i näringslivet, och ser nu hur löften om effektivitet och innovation tränger undan grundläggande värden. Inget …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en ”sjätte generationens krigsflygplan” och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Google lägger ner populära funktioner i Gmail
Google slutar stödja populära funktioner i Gmail från 2026. Det påverkar hur du hanterar e-post från andra konton. Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på. Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och ”Hämta e-post från andra konton” att upphöra. …
Trots 20 år av AI-forskning: "Har inte sett det gyllene exemplet"
Språkmodeller som ChatGPT har på kort tid blivit själva definitionen av AI. Men bilden man målar upp är kraftigt missvisande, menar Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Han har arbetat med artificiell intelligens i mer än 20 år, långt innan chattbottar gavs mänskliga drag och lockade tusentals miljarder i investeringar. “AI …
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget. Den eleganta, fönsterlösa designen är inte …
Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar som präglar hans uttalanden.
Aghion varnar nämligen för att Europa håller på att halka efter i den globala teknikutvecklingen och menar att politiken måste förändras i grunden, skriver France 24.
Delade priset
Aghion, som delade priset med den amerikansk-israeliske forskaren Joel Mokyr och den kanadensiske ekonomen Peter Howitt, uppmärksammas för sitt arbete om hur teknologisk innovation driver långsiktig ekonomisk tillväxt.
Han menar att Europas svagare utveckling sedan 1980-talet i stor utsträckning kan kopplas till brist på satsningar på banbrytande teknik och oförmåga att skapa ett effektivt innovationssystem.
Efter andra världskriget lyckades Europa minska välståndsgapet till USA, men sedan mitten av 1980-talet har skillnaden åter ökat.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
“Kan inte låta USA och Kina vinna”
Samtidigt har Kina genom massiva statliga investeringar och strategisk industripolitik snabbt närmat sig teknikfronten.
Aghion framhåller att både USA och Kina har skapat ekosystem som gynnar riskkapital, entreprenörskap och snabb kommersialisering av forskningsresultat – något Europa fortfarande saknar.
“Jag tror att europeiska länder måste inse att vi inte längre ska låta USA och Kina bli tekniska ledare och förlora mot dem”, sa Aghion till reportrar via telefon under en presskonferens i Stockholm.
Riskerar att bli beroende av omvärlden
Han hänvisar också till den rapport som tidigare ECB-chefen Mario Draghi presenterade 2024, där det föreslås att EU investerar minst 750 till 800 miljarder euro årligen i infrastruktur, forskning och grön teknik.
Utan en sådan satsning riskerar Europa att bli beroende av utländska innovationer och förlora sin förmåga att generera självständig ekonomisk tillväxt.
Aghion menar att kontinentens komplexa regelverk, splittrade kapitalmarknader och bristande samordning mellan medlemsstater försvårar utvecklingen av högteknologiska företag.
Leder inte utvecklingen
Resultatet är att Europa i hög grad förblivit en producent av teknologiska produkter som inte är cutting-edge, medan de stora genombrotten sker i Silicon Valley och i kinesiska techkluster som Shenzhen.
Uttalandet har också fått spridning i just Kina, där bland annat South China Morning Post har lyfts den franske pristagarens uttalanden.
Nobelkommittén lyfter fram att Aghions forskning om så kallad kreativ förstörelse – där nya innovationer ersätter äldre teknologier – har fått stor betydelse för förståelsen av modern tillväxt.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Foodora ändrade sig efter kritik
Konkurrensverket är fortfarande inte nöjt med våra matplattformar. Främst är det Foodora man skjuter in sig på. Restauranger använder i dag fler matplattformar än tidigare och avtalen som gör en restaurang exklusivt bunden till en plattform har blivit mer ovanliga. Ändå uppger många restauranger att deras avtal innehåller villkor som reglerar priser mellan olika plattformar, …
Sålde toapapper – tvingas flytta
Toalettpapper är ingen skitsak. Åtminstone inte i Danmark. Där kan det klassas som livsmedel. Det ställer till det för en svensk kedja. I danska Brønderslev har den svenska butikskedjan Big Dollar hamnat i trubbel eftersom de säljer dagligvaror, rapporterar DR. Butiken har ett brett utbud av allt från lampor till Halloween-dekorationer och de säljer med …
Nu vill EU namnskydda nästan allt
Först vin, sprit och mat. Nu glas, keramik, smycken och textil med mera. Allt det ska kunna namnskyddas enligt ett färskt riksdagsbeslut. ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen”, inleder August Strindberg sin ”Hemsöborna” från 1887 om Carlsson, madam Flod och hennes son Gusten. Hade han …
"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån
Europa håller på att förlora mot USA och Kina i techracet. Det menar en av världens mest framstående forskare på området, Philippe Aghion. Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar …
Kinas robotar skrämmer västerländska industritoppar
Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott. Efter att ha besökt en rad fabriker blev Fords vd Jim Farley häpen över de tekniska innovationerna i kinesiska bilar. Från självkörande …