"Europa, vakna!" – Nobelpristagare ryter ifrån

Philippe Aghion fick ta emot ekonomipriset tillsammans med två andra i veckan. (Foto: Thibault Camus/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Europa håller på att förlora mot USA och Kina i techracet. Det menar en av världens mest framstående forskare på området, Philippe Aghion.

Den franske ekonomen Philippe Aghion är en av årets mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Efter tillkännagivandet i veckan är det dock inte några positiva tongångar som präglar hans uttalanden.

Aghion varnar nämligen för att Europa håller på att halka efter i den globala teknikutvecklingen och menar att politiken måste förändras i grunden, skriver France 24.

Delade priset

Aghion, som delade priset med den amerikansk-israeliske forskaren Joel Mokyr och den kanadensiske ekonomen Peter Howitt, uppmärksammas för sitt arbete om hur teknologisk innovation driver långsiktig ekonomisk tillväxt.

Han menar att Europas svagare utveckling sedan 1980-talet i stor utsträckning kan kopplas till brist på satsningar på banbrytande teknik och oförmåga att skapa ett effektivt innovationssystem.

Efter andra världskriget lyckades Europa minska välståndsgapet till USA, men sedan mitten av 1980-talet har skillnaden åter ökat.

“Kan inte låta USA och Kina vinna”

Samtidigt har Kina genom massiva statliga investeringar och strategisk industripolitik snabbt närmat sig teknikfronten.

Aghion framhåller att både USA och Kina har skapat ekosystem som gynnar riskkapital, entreprenörskap och snabb kommersialisering av forskningsresultat – något Europa fortfarande saknar.

“Jag tror att europeiska länder måste inse att vi inte längre ska låta USA och Kina bli tekniska ledare och förlora mot dem”, sa Aghion till reportrar via telefon under en presskonferens i Stockholm.

Riskerar att bli beroende av omvärlden

Han hänvisar också till den rapport som tidigare ECB-chefen Mario Draghi presenterade 2024, där det föreslås att EU investerar minst 750 till 800 miljarder euro årligen i infrastruktur, forskning och grön teknik.

Utan en sådan satsning riskerar Europa att bli beroende av utländska innovationer och förlora sin förmåga att generera självständig ekonomisk tillväxt.

Aghion menar att kontinentens komplexa regelverk, splittrade kapitalmarknader och bristande samordning mellan medlemsstater försvårar utvecklingen av högteknologiska företag.

Leder inte utvecklingen

Resultatet är att Europa i hög grad förblivit en producent av teknologiska produkter som inte är cutting-edge, medan de stora genombrotten sker i Silicon Valley och i kinesiska techkluster som Shenzhen.

Uttalandet har också fått spridning i just Kina, där bland annat South China Morning Post har lyfts den franske pristagarens uttalanden.

Nobelkommittén lyfter fram att Aghions forskning om så kallad kreativ förstörelse – där nya innovationer ersätter äldre teknologier – har fått stor betydelse för förståelsen av modern tillväxt.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

