Billigare batterier ger förnybar energi – dygnet runt

Det framgår av en ny rapport från International Renewable Energy Agency, IRENA.

Har gått framåt

Rapporten visar att kombinationer av solkraft, vindkraft och batterier redan i dag kan producera kontinuerlig el till kostnader som matchar eller är billigare än nya kol- och gaskraftverk i flera delar av världen.

Därmed utmanas ett av de vanligaste argumenten mot förnybar energi – att den är beroende av väder och därför inte kan garantera stabil elförsörjning, skriver Euronews.

Enligt IRENA ligger kostnaden för så kallade ”firm renewables”, där batterier används för att lagra energi från sol och vind, på omkring 50 till 75 euro per megawattimme i regioner med goda förutsättningar för förnybar energi.

Det kan jämföras med cirka 60 till 75 euro för nya kolkraftverk i Kina och över 88 euro globalt för ny gaskraft.

