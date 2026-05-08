Tekniken går framåt för förnybar energi som vindkraft och solkraft. Det gör dem både billigare och pålitligare, visar en ny rapport.
Billigare batterier ger förnybar energi – dygnet runt
Att förnybar energi inte har gått att lagra på ett effektivt sätt har ofta legat dem i fatet. Men det kan nu vara på väg att förändras.
Förnybar energi med batterilagring kan nu konkurrera med fossila bränslen både när det gäller pris och förmåga att leverera el dygnet runt.
Det framgår av en ny rapport från International Renewable Energy Agency, IRENA.
Har gått framåt
Rapporten visar att kombinationer av solkraft, vindkraft och batterier redan i dag kan producera kontinuerlig el till kostnader som matchar eller är billigare än nya kol- och gaskraftverk i flera delar av världen.
Därmed utmanas ett av de vanligaste argumenten mot förnybar energi – att den är beroende av väder och därför inte kan garantera stabil elförsörjning, skriver Euronews.
Enligt IRENA ligger kostnaden för så kallade ”firm renewables”, där batterier används för att lagra energi från sol och vind, på omkring 50 till 75 euro per megawattimme i regioner med goda förutsättningar för förnybar energi.
Det kan jämföras med cirka 60 till 75 euro för nya kolkraftverk i Kina och över 88 euro globalt för ny gaskraft.
Läs också: Solkraft sparar miljarder åt Europa mitt under krisen. Dagens PS
Billigare batterier
Utvecklingen drivs framför allt av kraftigt fallande priser på batteriteknik. Sedan 2010 har kostnaden för batterilagring sjunkit med 93 procent.
Samtidigt har priserna på solpaneler minskat med 87 procent och landbaserad vindkraft med 55 procent.
Rapporten publiceras samtidigt som Europa fortsatt påverkas av höga energipriser och geopolitiska spänningar kopplade till Rysslands invasion av Ukraina och oroligheterna i Mellanöstern.
Hjälper till i krisen
IRENA pekar på att större användning av förnybar energi också kan minska beroendet av fossila bränslen och därmed sårbarheten för störningar i globala olje- och gasleveranser.
Enligt organisationen Positive Money bidrog förnybar energi till att sänka elpriserna i flera europeiska länder med närmare 25 procent mellan 2023 och 2025.
Länder med större andel fossil energi har samtidigt haft högre energikostnader.
Även solkraftens betydelse för Europas energisystem växer snabbt. Branschorganisationen SolarPower Europe uppskattar att solenergi minskade Europas gasimportkostnader med omkring 3 miljarder euro bara under mars månad.
Läs mer: ECB och IMF varnar – AI kan krossa finansiella systemet. Realtid