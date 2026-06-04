Glöm kärnkraft – "stjärnkraft" ska täcka hela jordens elbehov

Räknesnurran som inte går ihop

NASA:s genomgång från januari 2024 landade i att rymdsolel skulle bli mellan 12 och 80 gånger dyrare än sol och vind på marken, runt 0,61 till 1,59 dollar per kilowattimme mot några ören för markbaserad förnybar el.

Google menar visserligen på att en solpanel i rätt bana kan vara upp till åtta gånger så produktiv som på jorden, och att uppskjutningskostnaden kan falla under 200 dollar per kilo mot mitten av 2030-talet, men marginalerna förutsätter att en lång rad tekniska problem löses först.

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Realtid har bland annat tidigare granskat varför kalkylerna för liknande projekt ännu inte håller.

Så påverkas du som sparare

De flesta breda global- och teknikfonder är tungt viktade mot Meta, Alphabet, Amazon och Nvidia, samma bolag som nu binder kapital i obeprövad rymdteknik. Varje miljard som går till projekt utan intäkter före 2030 är en miljard som inte når utdelning eller återköp.

Samtidigt är satsningarna små i förhållande till bolagens samlade AI-investeringar.

PS analys

Rymdsolel är än så länge en dyr lösning på ett problem som markbaserad förnybar el redan löser billigare. Rubrikerna bör ses som en mätare på hur långt techbolagen är beredda att gå för att säkra ström, inte som en köpsignal i sig.

Om projektet lyckas i framtiden finns det stora möjligheter att skala det för att täcka hela jordens energibehov, men tills dess behöver flera tekniska problem lösas.

En sak är säker: Elbehovet ökar och på något nytt innovativt sätt måste den förfrågan lösas framåt.

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