Solkraft som levererar året om

Solkraft växer snabbt som en allt viktigare energikälla, där förnybar el redan har passerat smutsig kol, och solenergi fortsätter att öka snabbt och kan leda till ytterligare en fördubbling av hållbar energi inom några år.

Satsar på solkraft

Allt fler länder vill vara med i solracet, exempelvis Algeriet som nu bygger ut sin kapacitet på området vilket Realtid berättat om.

Nu vill forskare även använda solkraften som kommer från rymden.

Det är en studie som kommer från King’s College London som pekar på att rymdbaserad solenergi skulle kunna minska Europas landbaserade behov av förnybar energi med 80 procent till 2050, skriver Oilprice.

Studien visar att rymdbaserade solenergisystem, som använder spegelliknande reflektorer, kan samla in solljus i omloppsbanan för att sedan överföra solljuset till specialdesignade stationer på jorden.

Där kommer det sedan omvandlas till el som levereras till nätet.