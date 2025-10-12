Dagens PS
Dagensps.se
Teknik
Energi

Solkraft som levererar året om

Solen lyser alltid i rymden. Nu vill forskare ta vara på energin med ny teknik. (Foto: Unsplash)
Solen lyser alltid i rymden. Nu vill forskare ta vara på energin med ny teknik. (Foto: Unsplash)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 okt. 2025Publicerad: 12 okt. 2025

Solkraft som kommer från rymden? Det kan snart vara verklighet där energikällan kan bli avgörande för vårt behov inom några årtionden.

Solkraft växer snabbt som en allt viktigare energikälla, där förnybar el redan har passerat smutsig kol, och solenergi fortsätter att öka snabbt och kan leda till ytterligare en fördubbling av hållbar energi inom några år.

Satsar på solkraft

Allt fler länder vill vara med i solracet, exempelvis Algeriet som nu bygger ut sin kapacitet på området vilket Realtid berättat om.

Nu vill forskare även använda solkraften som kommer från rymden.

Det är en studie som kommer från King’s College London som pekar på att rymdbaserad solenergi skulle kunna minska Europas landbaserade behov av förnybar energi med 80 procent till 2050, skriver Oilprice.

Studien visar att rymdbaserade solenergisystem, som använder spegelliknande reflektorer, kan samla in solljus i omloppsbanan för att sedan överföra solljuset till specialdesignade stationer på jorden.

Där kommer det sedan omvandlas till el som levereras till nätet.

Kan minska elberoendet

Forskarna har med 33 europeiska länder i studien och uppger att kontinenten alltså hade kunnat minska sitt elberoende kraftigt med den nya källan, inom bara ett par årtionden.

Det finns givetvis även nackdelar med solkraft i rymden, där de höga nuvarande kostnaderna måste minska för att det ska vara finansiellt genomförbart.

“Det finns vissa risker att beakta, till exempel hur många solpaneler satelliterna i rymden kan ha. Kan de orsaka kollisioner eller skadas av skräp i rymden?”, säger professor Wei He vid King’s College London.

Många pågående projekt

Projektet i London är inte det första som vill utveckla solkraft i rymden, det pågår redan flera andra på området.

Amerikanska forskare ser möjligheten att samla in solenergi i omloppsbanan och sedan och sedan skicka tillbaka den radiovågor till jorden, inom ett årtionde, enligt Ny Teknik.

Många fördelar

Rymdbaserad solkraft har många fördelar menar Johan Köhler på myndigheten Rymdstyrelsen.

“Solpanelerna i rymden kommer att vara belysta i stort sett jämt. Elproduktionen blir säkrare, för man kommer kunna rikta energin mellan olika antennparker”, säger han till SVT.

Japans regering har vidare insett att solpaneler i rymden är en viktig del i omställningen, där varje satellit förväntas producera 1 miljon kW el, vilket motsvarar effekten från ett kärnkraftverk.

Satelliterna förväntas kunna generera el dygnet runt, oavsett väder, och kommer att producera upp till tio gånger mer el än markbaserade solpaneler.

Lär även:

Jättesatsning på solkraft lägger ner: “Föråldrad teknologi”. Dagens PS

Rymdbaserad solkraft – framtid eller science fiction? Dagens PS

EnergiEuropaJapanRymdensolstudieUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

