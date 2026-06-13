Från och med den 1 juli blir det lag på skattefri ersättning till husägare som bor nära nya vindkraftverk. Men det uttalade syftet att dämpa den lokala stormen möter nu hård kritik.
Svidande kritik mot ersättningen för vindkraft: "För låg"
Regelverket sågas av Villaägarna, som menar att lagstiftningen i praktiken fungerar som en ekonomisk gräddfil för vindkraftsbolagen på privatpersoners bekostnad.
Den nya lagen, som nyligen klubbades i riksdagen, syftar till att öka acceptansen för den landbaserade och kustnära vindkraften. Den som tvingas bo i skuggan av de snurrande rotorbladen ska kompenseras årligen och skattefritt.
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Villaägarna: ”Ersättningen är för låg”
När förslaget lanserades i april betonade dåvarande vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz (L) att reformen skapar tydliga incitament för lokalsamhället att säga ja till den gröna omställningen.
Verklighetsbeskrivningen delas dock inte av fastighetsägarnas intresseorganisationer. Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna, välkomnar visserligen grundtanken om en årlig kompensation, men anser att den slutgiltiga lagprodukten har stora och direkt skadliga brister.
”Ersättningen är för låg och motsvarar inte värdenedgången på husen. Husägarna borde hållas skadeslösa när vindkraftverk byggs”, säger Ulf Stenberg till Privata Affärer, som uppmärksammar den nya lagen om ersättning till drabbade av vindkraftsutbyggnaden.
KTH-studie: Får villapriserna att rasa
Villaägarnas kritik utgår från en omfattande studie från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ledd av professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund. Den visar att villapriser faller dramatiskt vid vindkraftsbyggen. Generellt sjunker fastighetsvärdet med mellan 10 och 13 procent i närheten av verken, och i de norra delarna av landet noterades prisfall på uppemot 25 procent för bostäder inom en tvåkilometersradie.
Det nya regelverket slår fast att rätten till ersättning omfattar boende inom ett avstånd som motsvarar maximalt nio gånger vindkraftverkets höjd, vilket i normalfallet landar på drygt två kilometer. Ju närmare man bor, desto större blir summan.
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Så hög ersättning kan husägarna få
Enligt regeringens egna räkneexempel kan det röra sig om allt från några tusenlappar upp till drygt 30 000 kronor om året, helt beroende på avstånd och rådande elpriser. Störst ekonomiskt plåster på såren får de inom en kilometer från vindkraftverket.
Men det är här lagens inbyggda bromsmekanism slår till. Till industrins fördel. Ersättningen till de boende får nämligen aldrig överstiga två procent av vindkraftverkets totala intäkter. Kraftbolagen garanteras därmed att alltid behålla minst 98 procent av försäljningsvärdet.
Ulf Stenberg varnar för att denna spärr skapar skeva drivkrafter som slår hårt mot tätorter. Eftersom intäktsbortfallet för bolagen är maximerat blir det mer lönsamt att bygga där infrastrukturen redan finns, det vill säga nära befintlig bebyggelse.
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Juristen: Det är bäddat för konflikter
”Detta skapar incitament att placera vindkraftverk nära bostäder. Det ökar risken för konflikter”, säger han i artikeln.
Om ett vindkraftverk omsätter fem miljoner kronor kan en ensam villaägare inom en kilometer få 12 500 kronor. Men om det ligger 25 hus i samma område smälter summan samman till blygsamma 4 000 kronor per hushåll, eftersom potten måste delas. Ju fler som drabbas i ett tätbefolkat område, desto mindre får varje enskild individ.
För de husägare som drabbas av kännbara värdeförluster återstår skadeståndstalan enligt miljöbalkens 32:a kapitel. Det är dock en riskfylld och kostsam väg om man förlorar och tvingas bära rättegångskostnaderna.
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Grannsamverkan och paragrafrytteri
Ulf Stenberg lyfter fram att lösningen kan vara att grannar går samman, eftersom det kollektiva rättsskyddet då kan matcha de finansiella riskerna.
Slutligen riktar Villaägarna skarp kritik mot de byråkratiska hindren i den nya lagen. Ansökningstiden är extremt snålt tilltagen och handlingarna måste vara inne senast i februari. Den korta preskriptionstiden på endast två månader riskerar att leda till att många missar sin ersättning, särskilt som vindkraftsbolagen endast är skyldiga att informera om rättigheten vid ett enda tillfälle under anläggningens hela livstid, avslutar Stenberg.
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