Energikris i Rumänien: Spränger stenar och stänger fabriker

The Guardian rapporterar att sprängningen var lyckad och att man nu ska bygga en temporär damm kring inloppet för att säkra vattenflödet. Det utlysta nationella undantagstillståndet till följd av energibristen har man dock inte dragit tillbaka.

Dacia och Ford stänger fabriker

För att gå energibristen till mötes har flera aktörer i den elektricitetsslukande industrisektorn börjat sänka, eller helt stänga ned, sin produktion i landet.

Den inhemska, men Renaultägda, biltillverkaren Dacia är en av dem. Under måndagen rapporterade Reuters att Dacia tillsammans med Ford stänger fabrikerna i Rumänien helt och hållet fram till och med 19 augusti.

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⁠Premiärminister ​Ilie Bolojan ska ha uppgett att biltillverkarnas beslut hade sparat landet uppemot 200 MW redan under måndagen – och att flera andra industriaktörer väntas följa i deras spår.

Vill starta kolverket

Sorin Grindeanu, ledare för Socialdemokratiska partiet (PSD), menar att Rumänien bör återstarta två ytterligare koleldade kraftverksblock på 330 MW vardera vid kraftverken i Turceni och Rovinari.

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”Deras sammanlagda produktion skulle motsvara produktionen från den enda reaktor som för närvarande är i drift vid Cernavodă”, sade Grindeanu enligt EU alive.

Premiärminister Bolojan uppges dock istället vara mer intresserad av att importera el från bland annat Ukraina.

”Den importerade elen kommer att användas för att täcka det elunderskott som uppstår när reaktor 1 vid kärnkraftverket Cernavodă tas ur drift och, naturligtvis, för att minska underskottets påverkan på den rumänska elmarknaden, skrev statligt ägda Nuclearelectrica i ett uttalande, enligt TVP World.

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